【綠帽疑雲】丈夫突回家驚見「姦夫」躲衣櫃　疑出軌妻辯稱︰只是維修水喉

▲ 一名人夫回家驚見有男子躲在衣櫃裡，懷疑妻子與這名「姦夫」出軌。

夫妻關係講求互信，任何一方背叛都足以摧毀婚姻。內地一名人夫日前回家後，發現床鋪凌亂不堪，並驚見一名男子躲在衣櫃裡，懷疑妻子與這名「姦夫」出軌。人夫當場怒不可遏，妻子卻辯稱男子只是上門維修水喉，但未能說服丈夫，人夫鐵定二人偷情。

綜合內地傳媒報道，事發於廣西南寧市，有關事件的一段約3分鐘影片在網上瘋傳。從影片可見，拍攝影片者正是人夫，片段開始一名男子躲在衣櫃內，人夫認為他與妻子偷情，男子表示「你冷靜我就出來」，人夫怒吼「我現在就殺了你」。當時人夫手持一把刀，據知男子被對方砍傷。

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人夫怒罵妻子不要臉

男子多次強調「我真的沒做甚麼」，人夫質問「那你躲在衣櫃幹嗎」，男子小聲說「我是怕你」，他感到害怕左閃右避。丈夫氣得不斷喘氣，又接連粗口大罵男子︰「你真的不是人」、「搞別人老婆，你以為我不知道」。

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妻子抱著約1歲的兒子在旁勸說，「把刀先放下好嗎？」，並聲稱「我叫他修水龍頭」。人夫再問男子為何修水龍頭要躲在衣櫃裡，對方回應「怕你誤會」，人夫情緒失控說「你睡我的床」。人夫轉移怒斥妻子︰

我早就知道你們有一腿了。你還好意思說，兒子在家裡面，你搞這種東西出來，你要不要臉！

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網民︰修水龍頭為何要躲？

影片到此為止，不知三人最終如何。不過，有知情網民稱，事件只是一場誤會，男子確實是來修水龍頭的，人夫事後已向對方道歉，以及賠償他3,000元人民幣（約3,700港元），但此事未獲證實。不少網民卻認為，既然男子是修水龍頭，為甚麼要躲起來，有感男子與人妻關係不尋常。

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責任編輯：王明芳