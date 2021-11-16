【靚太廚房】零失敗惹味派對菜式推介　大廚教整皮脆肉嫩燒春雞

▲ 今集《靚太廚房》請教上環的西餐廳Carving主廚Manson教大家做燒春雞。

開派對想親手做大餐，不妨試試做燒春雞，看似複雜，並實不然，而且在慶祝特別節日時吃很有儀式感！今集《靚太廚房》請教上環的西餐廳Carving主廚Manson教大家做燒春雞，Manson表示要做到皮脆肉嫩的燒春雞很簡單，而當中的調味亦可因應個人口味而改變。

▲ Carving主廚Manson Leung（左）、主持Ricca（右）（湛斯雅攝）

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材料

春雞 2隻

調味料

水 3.5升

糖 175克

幼鹽250克

蒜頭 3粒

百里香 適量

白胡椒粒 適量

檸檬 1個（切半）

紅椒粉 適量

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做法

1. 加入糖、幼鹽、百里香、白胡椒粒到滾水。

2. 如熱水浸雞，會影響口感。因此，待水降溫後，才把雞放進，浸兩小時。

3. 預熱焗爐175度。

4. 印乾雞表面和裡面。

5. 把浸雞調味塞進雞內。

6. 確保印乾雞表面，把紅椒粉和油塗上雞表面。

7. 焗爐175度焗35分鐘。

8. 出爐後，閒置10至15分鐘切開食用。

燒春雞配菜建議

外層香脆、肉質軟嫩、非常Juicy的燒春雞輕易哄得大人小朋友歡心。Manson建議大家吃燒春雞時，如果喜歡清新感覺的人，可以配搭牛油果沙律；如果喜歡香口的人士，可以配搭薯條，也是十分滋味。

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記者：王芷瑩