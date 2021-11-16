【靚太廚房】零失敗惹味派對菜式推介 大廚教整皮脆肉嫩燒春雞
休閒消費 18:08 2021/11/16
開派對想親手做大餐，不妨試試做燒春雞，看似複雜，並實不然，而且在慶祝特別節日時吃很有儀式感！今集《靚太廚房》請教上環的西餐廳Carving主廚Manson教大家做燒春雞，Manson表示要做到皮脆肉嫩的燒春雞很簡單，而當中的調味亦可因應個人口味而改變。
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材料
春雞 2隻
調味料
水 3.5升
糖 175克
幼鹽250克
蒜頭 3粒
百里香 適量
白胡椒粒 適量
檸檬 1個（切半）
紅椒粉 適量
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做法
1. 加入糖、幼鹽、百里香、白胡椒粒到滾水。
2. 如熱水浸雞，會影響口感。因此，待水降溫後，才把雞放進，浸兩小時。
3. 預熱焗爐175度。
4. 印乾雞表面和裡面。
5. 把浸雞調味塞進雞內。
6. 確保印乾雞表面，把紅椒粉和油塗上雞表面。
7. 焗爐175度焗35分鐘。
8. 出爐後，閒置10至15分鐘切開食用。
燒春雞配菜建議
外層香脆、肉質軟嫩、非常Juicy的燒春雞輕易哄得大人小朋友歡心。Manson建議大家吃燒春雞時，如果喜歡清新感覺的人，可以配搭牛油果沙律；如果喜歡香口的人士，可以配搭薯條，也是十分滋味。
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記者：王芷瑩