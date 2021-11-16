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【靚太廚房】零失敗惹味派對菜式推介　大廚教整皮脆肉嫩燒春雞

休閒消費 18:08 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

今集《靚太廚房》請教上環的西餐廳Carving主廚Manson教大家做燒春雞。

開派對想親手做大餐，不妨試試做燒春雞，看似複雜，並實不然，而且在慶祝特別節日時吃很有儀式感！今集《靚太廚房》請教上環的西餐廳Carving主廚Manson教大家做燒春雞，Manson表示要做到皮脆肉嫩的燒春雞很簡單，而當中的調味亦可因應個人口味而改變。

Carving主廚Manson Leung（左）、主持Ricca（右）（湛斯雅攝）

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材料

春雞 2隻

調味料

水 3.5升
糖 175克
幼鹽250克
蒜頭 3粒
百里香 適量
白胡椒粒 適量
檸檬　1個（切半）
紅椒粉　適量

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做法

1.　加入糖、幼鹽、百里香、白胡椒粒到滾水。

2.　如熱水浸雞，會影響口感。因此，待水降溫後，才把雞放進，浸兩小時。

3.　預熱焗爐175度。

4.　印乾雞表面和裡面。

5.　把浸雞調味塞進雞內。

6.　確保印乾雞表面，把紅椒粉和油塗上雞表面。

7.　焗爐175度焗35分鐘。

8.　出爐後，閒置10至15分鐘切開食用。

燒春雞配菜建議

外層香脆、肉質軟嫩、非常Juicy的燒春雞輕易哄得大人小朋友歡心。Manson建議大家吃燒春雞時，如果喜歡清新感覺的人，可以配搭牛油果沙律；如果喜歡香口的人士，可以配搭薯條，也是十分滋味。

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記者：王芷瑩

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