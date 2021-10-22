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【非法勞工】入境處反非法勞工　41歲巴籍男被判囚22個月2周

社會 12:37 2021/10/22

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41歲巴籍男被判囚22個月2周。（資料圖片）

入境處今（22日）表示，1名持擔保書巴基斯坦籍非法勞工，20日在沙田裁判法院被判入獄。

案情指，入境處調查人員於6月7日進行的「曙光行動」中，在深水埗一間零售店鋪內拘捕1名巴基斯坦籍男子，年齡41歲。被捕時，他正在從事雜務工作。在檢查身分證明文件期間，他出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），及後的調查發現他為免遣返聲請人士。

被捕的非法勞工20日在沙田裁判法院被控受遣送離境令或遞解離境令規限，接受僱傭工作。經審訊後，被判監禁22個月2星期。

入境處表示，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

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記者：黃穎津

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