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少爺占棟篤笑AnsonBean折骨Ben力撐　YIMYIM回歸七師傅教催運

娛樂 12:55 2021/10/22

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

少爺占邀多位「EX」捧場。

少爺占一連三場棟篤笑《朱豔強自己一條Show》於昨晚（10月21日）於灣仔修頓場館揭開序幕。闊別舞台七年，少爺占再次化身朱豔強（YIMYIM）回歸，更邀得Ansonbean（陳毅燊）、Ben（趙祥誠）、Jeffrey（魏浚笙）及七師傳（七仙羽）一同演出，搏BOY BOY GIRL GIRL一笑。

少爺占先以朱豔強造型登場，YIMYIM甫出現便艷壓全場，透過「一條」舞台與全場觀眾近距離接觸。

自信過人的朱豔強再次多謝入場觀眾，令門票熱賣，多謝一班無條件支持他的BOY BOY GIRL GIRL於網上預售時未知詳情已購票支持。

少爺占感激粉絲。

其後YIMYIM盡顯其率直個性，由現時的移民潮，談到個人情史。情史豐富的YIMYIM早前已預告會邀請一眾前度到場，當中包括人稱「折骨Ben」的趙祥誠，YIMYIM笑言二人經常進行「劇烈運動」，Ben更現場表演其拿手舞蹈，現場尖叫連連。

YIMYIM自稱是「大隻仔」及「男神」收割器，位位EX均是大隻靚仔，於是便有請Ansonbean及Jeffrey任嘉賓，上演動人愛情故事。

YIMYIM回歸。

除了一眾EX，表示希望改運的YIMYIM更邀得七師傅到場，虛心跟師傳請教催運方法，聽完後表示感覺「脫胎換骨」。YIMYIM又履行承諾，向現場觀眾送出人形攬枕！

重回舞台的YIMYIM其後聯同4位舞蹈員勁歌熱舞唱出新歌《BOY BOY》，全場觀眾「一齊have some fun!」。最後YIMYIM以《搏你一笑》及昔日演出片段為是晚演出作結，少爺占及YIMYIM希望在這個需要歡樂的世代，輕鬆地「搏你一笑」，帶著歡樂回家！

七師傅教催運。

同場加映：楊潮凱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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