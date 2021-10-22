【尖子透視】喇沙仔自覺難升港大負笈海外 重拾自信當上建築設計師獲選傑青

當不少香港家長都認為子女入讀名校，就是贏在起跑線，屬80後的Norman（吳偉麟）卻告訴你並非必然。中學時在星級男校就讀，卻因為表現未夠突出而影響自信，中三決定到英國升學，自始改變了他的一生。成為建築設計師的Norman擁有自己的建築設計公司，2020年獲選為「40歲以下傑出青年」，為回饋社會，他創立了DEFT Community，義務為發展中國家進行社區建設。

小時候的Norman經常在父母於屋邨經營的小型五金舖內流連，因此從小就接觸不少五金及建築材料。到了中學，因舅父的關係，某年暑假進入了他工作的金門建築公司工作，當時公司正跟進的項目是一條由屯門至赤鱲角的大橋，屬於港珠澳大橋相關工程，Norman縱然只是負責一些鎖碎的職務，卻打開了對建築業的眼界。經過兩個月的學習，Norman從工程師們身上學到些少建築知識，而眼裏看著他們每天開會、到地盤視察時的專業，亦深深受到薰陶，想不到此職業竟成為了Norman日後的目標。

▲ Norman現在擁有自己的建築設計公司，他形容當建築設計師最有趣是能夠將幻想出來的變成現實。（受訪者提供）

Norman自小喜歡畫畫，他表示自己4、5歲時畫畫已經有板有眼，當時喜歡《龍珠》卡通片，他說︰

有一段時間，我媽媽是開童裝店的，我在店內陪媽媽看舖時就利用童裝衫內夾著的卡紙，拿起畫筆畫《龍珠》卡通人物，然後掛滿全店，不少客人幫襯時都會要求拿走一張，頗受歡迎的。

可見Norman的畫功相當不俗。

入讀名校卻失自信

不少香港家長都希望將子女送到名校，Norman從小一到中三都是頭上戴著光環的「喇沙仔」，問到他是否覺得自己贏在起跑線？他說︰

我沒有覺得讀名校是贏在起跑線，我學業成績一般，在校內非常平凡，覺得自己是香港教育制度下的失敗者，當時我的目標已希望向建築業方向發展，但我知道以我的成績沒可能考上香港大學，於是央求父母讓我到英國升學。

Norman認為，讀名校有好有壞，不一定贏在起跑線，大家總覺得從名校出來的人多會成功，但可能是因為該校歷史夠悠久，所以成功人士的數字累積起來很多，對他來說那只是一個數據。

▲ Norman（右一）到英國度過了4年的寄宿生活，當地因材施教的教學模式，讓他重拾自信，並擴闊了他的視野。（受訪者提供）

英國教育因材施教

因為本身的天份加上個人興趣，Norman到英國升讀中四時選修了藝術及物理兩科，在彼邦的幾年中學生涯，對Norman有很大的啟發，因材施教的教學模式，讓他重拾自信，並擴闊了他的視野，尤其如何定義藝術，他有機會觀摩過不少大型展覽，令他眼界大開。

準備報讀大學的時候，Norman詢問老師的意見，老師鼓勵他將藝術及物理結合，並介紹他認識法國南部一條全世界最高的公路橋Millau Viaduct，Norman深深被那些圖片吸引著，而中學時暑期工的經驗亦立即在腦海浮現，於是決心選修建築系為大學科目，他當時報讀了英國及香港幾所大學，結果獲香港大學取錄，成功考入他曾經認為是遙不可及的香港大學，攻讀建築系並完成碩士課程。

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提倡本土建築學

Norman現在擁有自己的建築設計公司，他形容，當建築設計師最有趣是能夠將幻想變成現實，很有滿足感。

例如興建酒店之餘亦會設計所有附屬宣傳品，當別人在我公司負責的建築項目如酒店、餐廳、酒吧內覺得很享受，並高興地拍照打卡，我會很開心。又例如我在街上看見一些出自自己手筆的平面設計，又會覺得很有成功感，看著一幢大廈經過3年的建造終於落成，心情會很興奮。而最滿意的項目，是黃竹坑的Arca Hotel，我們動用了香港全公司的同事以及馬尼拉分公司的support team共20位同事一同參與創作過程，加入了很多嶄新的構思。

Norman是香港大學建築系最年輕講師，曾講授「本土建築學」的課題，他解釋︰

例如福建土樓，是用上當地的泥土堆成圓形房屋，但今天這很難做到，例如我建Arca Hotel，不可能挖掘黃竹坑的泥土來興建，於是我們將「本土建築學」更新定義為該地方的歷史及背景，我們在設計酒店時加入了工業風，因為該區是工廠區，以及藝術元素，因為今天該區有不少藝廊及藝術空間，這些是我們提倡的『本土建築學』。

▲ Norman有份創立「非牟利組織 DEFT Community」，2014年的尼泊爾地震，他與一眾同事義務為當地村民重建社區中心，得到村民祝福致謝。（受訪者提供）

義助發展中國家建設

為了回饋社會，Norman參與創立「非牟利組織 DEFT Community」，期望以自身的建築設計專長，為香港及一些發展中國家的有需要人士創建安全、具可持續性及具成本效益的社區項目。印象最深是2014年的尼泊爾地震，Norman知道當地有一條村損毀嚴重，希望幫他們重建，於是發起籌款行動︰

當年我們公司只有5、6名員工，於是我們分工，負責所有物料搜購、運輸、設計等互作，花了4、5個月時間準備。我們先了解他們的生活習慣及文化，於是幫他們重建了一個社區中心，原來社區中心對當地人來說很重要，他們在內裏進行拜神、聚會等活動，並可讓未有棲身之所的村民暫住。我們用當地的泥土建牆，屋頂就用上竹、鋁板搭成，這就是我所說的『本土建築學』，見到當地村民很開心，我們覺得非常值得。

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記者︰梁靜詩