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【安心出行】社區組織憂無家者沒有智能電話　新安排影響他們使用體育館等公共服務

社會 12:54 2021/10/22

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社區組織憂無家者沒有智能電話，新安排影響他們使用體育館等公共服務。（資料圖片）

下月1日起，進入政府大樓必須使用安心出行，12歲以下及65歲以上可獲豁免，詳情即看【下一頁】有社協社區組織指，大多數無家者均沒有智能電話，新安排將影響他們使用公共服務。

社協社區組織幹事薛錦屏今日（22日）在港台節目《千禧年代》指，大多數無家者都沒有智能電話，只有一至兩成人擁有智能電話，不少人年紀偏高，即使以往有有心人捐贈智能電話，無家者亦不懂如何使用，因此較難使用安心出行。她補充，不少無家者經常要到社署、民政署、法院申請文件，亦會到圖書館，以及體育館使用服務，日後將受影響。

她續指，雖然當局提到有必要時會酌情處理部分個案，但現實上不容易辦到，因為工作人員可能不認識「新落街」的無家者，較難核實他們的身分而拒絕他們「填字仔」，而部分無家者羞於向他們公開自己的身分，新安排或進一步窒礙他們進入公共設施。

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記者：陳麗娜

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