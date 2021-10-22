【網上騙局】警搗破網上騙案集團拘3人　涉額逾60萬元

▲ 警方搗破網上騙案集團拘捕3人，涉額逾60萬元。（曾秋文攝）

警方搗破網上騙案集團，拘捕3名男女，受害人包括專業人士律師。網上詐騙集團利用社交平台訛稱販賣貨物或提供人民幣兌換服務，誘使受害人繳交訂金後失聯。警方調查後前日(20日)拘捕3名男女，涉嫌與20宗騙案有關，涉及金額逾60萬元。

新界南總區重案組第1隊署理總督察黃慧雯表示，在去年8月至本年8月期間，警方共接獲20宗網上購買騙案，騙徒在不同的社交平台訛稱出售口罩、月餅、嬰兒用品和名牌手袋等物，提供不同的支付方法給買家，但收款後即失去聯絡。

多宗案件騙徒均不會和受害人見面，但在其中一宗案件騙徒表示可作人民幣和港元兌換服務，受害人堅持要面對面交收金錢，雙方相約會面後，受害人收到一張「空頭支票」，並透過手機得知已轉入其銀行戶口，遂將現金交給騙徒，最後銀行通知「彈票」方知被騙。

黃慧雯指出，20名受害人包括2男18女（18至56歲），分別任職律師、保險從業員、主婦和學生，共被騙取60萬元，單一的損失金額由300元至28萬元不等。

新界南總區重案組第1隊經調查後，鎖定目標人物，在前日(20日)拘捕2男1女(27至41歲)，涉嫌詐騙罪名，相信是集團主腦和骨幹成員，涉嫌與20宗騙案有關，現正追查是否涉及同類案件，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文