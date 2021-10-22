【話題情侶】自爆跟林作沒太多性生活　裕美：林作在家裡不穿褲子

▲ 裕美於節目裡大爆跟林作的閨房事。

林作跟裕美拍拖近3年，這對話題戀人的出位言行惹人關注，裕美接受黃婉曼Fb live節目訪問，當中她大爆跟林作的閨房事，除了強調二人「冇咩性生活」外，更透露男友林作喜愛於家裡全裸周圍走，另外向來跟林媽媽水火不容的裕美，直言不會刻意討好對方，當中說道：「我鍾意做人實話實說，現在我賺錢夠多，林作說媽咪比以前更接受我。」，似暗指老人家向錢看。

裕美接受黃婉曼Facebook live節目「安品生活」訪問，當中訪談話題離不開男友林作，裕美和林作的戀情至今都不獲林媽咪Lily支持，但二人卻越來越恩愛兼有默契，一於懶理林媽媽反對。

裕美被問到夾在中間的林作為何不做調停？裕美指林作的舊愛跟母親關係親密，所以當他分別跟媽咪及女友分享秘密後，兩女會交流訊息，聯成一線整治林作，令他孤立無援，裕美是唯不討好林媽媽的林作女友，她說：「現在我跟林媽媽分成兩派，那麼林作就可保留秘密，維持私隱度。」

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▲ 裕美接受黃婉曼節目訪問。

說到對林作不滿的地方，裕美既然大爆男友的癖好，她說：「我最接受不到他經常成日露械，在家裡不穿褲子，即使我有女性朋友同場，也是這樣，他會說自己下面的毛是啡色，剪些放在手，叫我朋友睇。」

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裕美又大爆某次其母到訪，想看她家中小狗在浴缸玩水，林作竟全裸跳入浴缸浸浴，「媽咪睇到晒，林作不介意，他說人天生出來就沒衣服穿。」

▲ 裕美大爆林作的癖好。

裕美跟林作媽咪一直未能好好相處，早前ViuTV節目《七救星》出動七仙羽也不能解決二人「婆媳」問題，說到關係未能破冰？裕美說：「我不用討好她，我鍾意做人實話實說，我現在搵錢夠多，林作說媽咪比較接受我。她的媽咪看重條件，如果林作女友是博士，她可以甚麼也給你，學歴不好，就要賺多些錢，不過我努力做珠寶生意賺錢，跟她沒關。」裕美只想不求人下活得更好。

▲ 林作在家裡喜愛裸體。（取自instagram）

裕美近年做珠寶生意大有成績，比賣保險的林作搵更多，她每個月都有給錢林作做家用。「我每月給他5至6位數字零用，他會回我1萬，林作對錢計較，我用20、30蚊都要計。」裕美笑言只要一句「以後唔出糧畀佢」就可令林作乖乖收聲。

▲ 早前於七仙羽安排之飯局中，裕美被林母拒絕，大感委屈。

早前有人向媒體「爆料」，公開一段只有5秒鐘的裕美疑似床片，訪問中，裕美稱與林作性事不多，「我們很pure，沒有太多性生活，望著他的樣子我都沒有需要吧。」可擔心這方面滿足不到林作出軌，裕美信心十足：「那又不怕，他對我透明度好高，手機、社交網password都讓我知道。」

▲ 林作早前迎戰鍾培生，女友裕美來打氣。（取自instagram）

在裕美心目中，林作也有優點，她大讚林作是最寵她的男朋友，她說：「我以前試過被舊愛打，但林作當我如公主，跟他一起我可以做回自己，他會將我放第一位。」

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林作與裕美的戀情自2020年6月曝光，二人不時一同現身公開活動、於Instagram上載合照「放閃」。雖然林作媽媽一直十分反對這段戀情，不過仍然無損林作對裕美的愛火。今年初，有傳二人於半山寓所「簽紙」結婚，及後林作表示自己只是「玩吓」，引來網民熱烈討論。