【本地遊】南豐集團「世界之約」古董店變身藝廊　達人帶路發掘荷李活道前世今生

▲ 一般人覺得古董店門禁森嚴，但荷李活道「期間限定」變身藝廊，參觀機會難逢。

一般市民較少機會踏足古董店，一來覺得價格高昂，二來不小心碰壞就麻煩。南豐集團「世界之約」計劃新推的正有個《走近-荷李活道貮》節目，它與策展單位MUSTHAVEKEYS 攜手合作，將fine art 放入荷李活道4間古董店內，碰撞出不同的火花。活動兼有導賞環節，由達人講解荷李活道的前身今世，聽完絕對有得著。

▲ 劉學成創作香港地形木雕，海岸線有一個英軍登陸，象徵百多年間殖民地的歷史開端。(攝影︰馮柏偉)

南豐集團一直有個「世界之約」計劃，以不同角度帶領大眾學習觀察生活中的細節，感受與社區的連結。現正有個與古物文化之約《走近-荷李活道貮》，與策展單位MUSTHAVEKEYS 攜手合作，從於上環Nan Fung Place及荷李活道4間古董店，共5個展覽場地，透過6位香港藝術家對古董及荷李活道的想像及了解，以嶄新的媒介創作呈現古董獨有的文化底蘊和特色。

▲ 在上環Nan Fung Place，舊物收藏家劉學成帶來多份與荷李活道相關的紙本文獻作展品，包括前大笪地命相檔的批命書等。( 相片來源︰南豐集團)

荷李活道 19世紀妓院林立

記者隨舊物收藏家劉學成及民間考古專家張朝敦(Charlton)並行，了解荷李活道的變遷。Charlton表示香港開埠初期，荷李活道一帶是妓寨林立之地，英軍們紙醉金迷，其中不少更屬規模頗大的高級妓院。劉學成則補充，

那時的妓女領牌可合法經營，同時也要立所謂的『娼捐』的稅項，1870左右時候，政府庫房收入甚至有四份一來自妓女。那裏的妓院，少至一間幾名妓女，多至百幾名都有。 1970年代添馬艦碼頭要擴充，在一間石屋裏發掘到一批文獻，原來是1844年1944年期間一些女性訂立的遺囑，部份是被包養的妾侍，也有很多是賺到錢的妓女，她沒有子嗣，惟有留給可信賴的人，中間有訂明是那戶的妓院，也是很珍貴的文獻。她們與外國人接觸，故有訂立遺囑的概念。

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我們站於PMQ前荷李活道的位置，Charlton拿出文獻，說「在1877年這段荷李活道只有幾座住戶，都是外國領事的府邸，他們甚至有自己的馬房。之後1885才改為中央書院，再到1951年就建成婚警察宿舍，也就是PMQ的前身，可說是華洋共處、東西交匯的典範。」

Charlton說19世紀荷李活道除了有妓院，還有傢俬古玩店，以及書店。「堅道一帶是外籍人士的居住地，那是純住宅，要買傢俬就到荷李活道，其後則衍生了古玩店。另外，這裏有政府津貼的中央書院，還有文武廟舉辦的義學，舊書店也就應運而生。」

瀚明 明式傢俱化身抽象風景

《走近-荷李活道貮》活動中，會聯同4間位於荷李活道，專注不同範疇的古董店，包括乾馨唐、如壹藝術館、瀚明及永興行，目的是以藝術連結上環商業區及荷李活道社區。

其中的瀚明以售賣明式家具為主，店主為第三代經營的Bonnie。「參加這計劃，是想讓市民知道古董店也不是高高在上，是想將這些古代家具推廣出去，作為傳承的切入點。」

▲ 瀚明第三代經營者Bonnie，會讓客人坐在明式黃花梨圈椅上，感受其簡潔線條的舒適感。(攝影︰馮柏偉)

▲ 南豐集團「世界之約」計劃新推的正有個《走近-荷李活道貮》節目，在瀚明內，擅長繪油畫的麥穎森，以店內的明式傢俱，以抽象手法呈現木紋和風霜感，繪出大自然的景觀。 ( 相片來源︰南豐集團)

在瀚明內，擅繪油畫和版畫的麥穎森，從店內的明式家具，以抽象手法呈現木紋和風霜感，而繪出大自然的抽象景觀。另一個藝術家黃榮法，則長於運用不同創作媒介，如錄像、雕塑、裝置等，思考時間流向，他在以混凝土創作了堆疊的書本，展現了他對時間流逝和時代更替的持續探索，饒具深意。

▲ 瀚明內另一個藝術家黃榮法，則以混凝土創作了堆疊的書本，與一排真書相映襯。(攝影︰馮柏偉)

乾馨唐 盒裝搞笑陶俑

另一間乾馨唐，則以售賣陶俑、木雕及瓷器為主，從漢朝到明朝間的陶雕，不少是陪葬品，出產地多為西安。店經理Thomas表示因此顧客多為外國人，「中國人始㚵覺得不太吉利，認為瓷器才有升值潛力，大家審美觀不同。」

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畫家石家豪則以中國傳統工筆技法為創作基調，在乾馨唐展出的作品，均取材自店內的古董收藏和陳設，以「紙箱繪畫」形式呈現，則繪上各種玩味十足的虛構古代商號和貨品説明，儼如一盒模型般，以輕鬆幽默的手法呈現古代中國習俗、風土民情，以至當時社會經濟及對外貿易盛況，crossover 出不同的創作火花。

《走近— 荷李活道貮》

地點︰Nan Fung Place、乾馨唐、如壹藝術館、瀚明及永興行

日期﹔即日至11月14日



專人展覽介紹

介紹位於Nan Fung Place 以及荷李活道四間古董藝廊展覽。

地點︰Nan Fung Place、乾馨唐、如壹藝術館、瀚明、永興行

時段︰星期一至五2:30-4pm | 星期六11am至12:30pm, 1:30-3pm, 4-5:30pm

網上預約在此，並選擇參觀日期及時間

藝術家社區介紹

社區介紹由藝術家劉學成親自設計及帶領，參加者參觀Nan Fung Place 及荷李活道不同地點，感受體驗古董街及中上環的文化歷史及趣聞，從而加深大眾對中上環社區及古董的認知。

地點︰Nan Fung Place, 荷李活道戶外及室內地點

日期及時間︰10 月30 日 1130am至130pm

集合地點:1/F, Nan Fung Place

網上預約在此

撰文︰馮柏偉