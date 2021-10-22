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【罕見病童】小曼迷吉吉手術成功出院回家　媽媽：好佩服乖仔

社會 13:30 2021/10/22

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患罕見病脊髓性肌肉萎縮的10歲小曼迷吉吉9月27日完成高風險脊柱手術，日前媽媽Wenus在社交網站表示，吉吉已經出院回家。

【C朗出現】小曼迷吉吉手術成功獲C朗留言鼓勵　媽媽：奇蹟發生在我們身上。詳情即看：【下一頁

Wenus表示，手術非常順利，現在吉吉的脊椎側彎已改善到約30度左右，脊椎不再壓住肺部，呼吸也比之前舒服，說話也較大聲及清楚。Wenus續指，手術後，吉吉背脊留下一道40厘米長傷口，整條脊椎安裝有約25粒鈦金屬螺絲，形容「見到都痛」。她希望吉吉回家休養後，能在弟弟的陪伴下，吉吉的肺功能能慢慢改善，之前被壓扁的肺部亦能回復正常。

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Wenus又感謝日前網民的「集氣祝福」，以及幫忙Share post 聯絡C朗。她指吉吉看到眾人為他打氣，甚至C朗也留言支持，吉吉也很感動。Wenus又分享，指「個個醫生護士都話佢超叻仔」，表示「真心好佩服呢個乖仔」。

【罕見病童】10歲曼迷吉吉月底進行高風險脊柱手術　家人冀聯絡C朗為其打氣。詳情即看：【下一頁


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記者：黃穎津

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