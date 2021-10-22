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【冷眼旁觀】女子地鐵車廂被陌生男子性侵　乘客冷眼旁觀只顧舉起手機拍攝

休閒消費 17:06 2021/10/22

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

陌生男在地鐵車廂性侵女子，乘客視而不見，沒有人當場制止，只舉起手機拍攝。

美國近日發生令人髮指的性侵案，當地一名女子在地鐵車廂公然被陌生男子性侵，在場的乘客不但視而不見，只顧舉起手機拍攝，卻沒有人挺身而出幫忙。

據《FOX NEWS》報導，美國賓夕法尼亞州費城一名女子下班後喝了幾杯啤酒，並在夜晚9點15分乘搭藍線列車，疑犯Fiston Ngoy尾隨登上列車，他坐在女子旁邊並開始試圖觸摸她。列車車廂的監視器影片顯示，女子當時試圖拒絕並一度推開疑犯，最後仍被對方得逞。

報導指，整個過程超過45分鍾，但其他乘客只是用手機對準疑犯拍攝，卻沒有人上前制止。直到最後當地的交通局（SEPTA員工發現疑樣，打電話通報稱「列車上有女生出事」，警方隨即派人員前往處理，當場將疑犯拘捕，將受害女子送醫。

SEPTA局長內斯托（Thomas Nestel III）指，當時有多達10多位乘客看到疑犯對女子作出的舉動，更去查看是否有人把手機放在耳邊報案，不過，事情卻相反，只看到人們舉起手機拍攝女子受害過程，而非報警。SEPTA發言人戈登（John Golden）也直呼「火車上還有其他人目睹這種可怕的行為，如果乘客報案，可能會更早停止」。

警方呼籲民眾，如看到類似事件發生，一定要即時伸出援手，協助通報警方，不要冷眼旁觀。（圖片來源：The Philadelphia Inquirer）

據當地媒體報導，現時35歲的疑犯目前面臨強姦、非自願性交、性侵犯和其他罪行的指控。警方也呼籲民眾，如看到類似事件發生，一定要即時伸出援手，協助通報警方，不要冷眼旁觀。

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責任編輯：王明芳

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