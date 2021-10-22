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【上車必睇】盤點租置公屋海景、維港煙花景筍盤　薄扶林利東邨、華貴邨上榜

社會 15:13 2021/10/22

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

南區鴨脷洲利東邨。（房屋署提供）

綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙、以及815伙「租置公屋」餘貨等項目，房委會今天（22日）已推出宣傳網站、售樓書、價單，詳情即看【下一頁】。今期銷售計劃「租置公屋」餘貨單位，分布全港39個屋邨，當中南區鴨脷洲利東邨位於31樓的高層單位，遠眺玉桂山及深灣，成為今期公屋的靚景之選。

利東邨於1987至1988年期間入伙，共有8座，今期共出售25個回收單位，當中的荀盤位於東昌樓31樓22室，面積381呎，售價75.32萬元，平均呎價1,977元。

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另外，位於薄扶林的華貴邨1991年入伙，共5座，該屋邨今期共有13間回收公屋出售，當中華善樓34樓17室，面積208呎，售價43.41萬元，平均呎價2,087元。

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記者：陳麗娜

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