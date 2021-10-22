【無窮之路】陳貝兒闖川藏現高山反應　訪藏族美少年丁真談成名後改變

▲ 陳貝兒走訪大熱的藏族少年丁真。

陳貝兒近日主持《無窮之路》，與攝製隊穿梭全國六個省份，深入十個貧困縣了解各地民生，細談當地人民脫貧過程中的挑戰及轉變，分享成功脫貧的故事。明晚（23日）第10集，陳貝兒勇闖川藏高原，在甘孜藏族自治州理塘縣，見證旅遊扶貧及網紅效應的吸引力，如何令「天空之城」一夜成名。

甘孜藏族自治州理塘縣是進入西藏的必經之地，海拔高達4014米，坐擁雪山、草原、冰川、寺廟、白塔的美景。然而美景背後，居民生活在天高地寒中以放牧為生，加上冬季漫長令當地農業薄弱，因而成為一個深度貧困的堡壘。

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陳貝兒首次踏足如此高海拔的地方亦感憂慮，坦言擔心身體未能適應環境的變化。旅程中，貝兒不時感到氣喘，需要吸入氧氣舒緩，「原來說話都需要費很大力氣」，「動作要比較緩慢」。

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在即將抵達理塘之際，貝兒感覺到「胸口一直翳悶，好像一塊大石壓在心口」。最終難抵高海拔的稀薄氧氣，於拍攝時出現高山反應，到醫院求診。「我覺得頭很痛，我沒試過如此頭痛，之前走天梯也很辛苦，腳受傷我也忍著，我都能忍受」，向來堅強的貝兒亦難忍淚水。

訪藏族少年丁真

得到攝製隊的支持和鼓勵，貝兒休息一天後重新出發，繼續踏上「無窮之路」，成功挑戰到達川藏高原。即使身體經歷了「地獄」，但眼睛仿佛到了「天堂」，如置身世外桃源般的夢幻仙境中，有一種遠離凡塵，洗滌心靈的感覺。

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除了欣賞美景，貝兒還深入了解當地民情。她走訪一位平平無奇的藏族少年丁真，如今被稱「甜野男孩」掀起一股「丁真熱」，貝兒將與觀眾探討當中蘊藏的「魔力」。

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原來因一次偶然的機會，一個城都攝影師來到理塘巧遇一個剛剛放完牧，準備去買泡麵吃的藏族少年丁真。攝影師把相片放上互聯網，一夜之間在網絡瘋傳，逾幾百萬人點讚。人人都說被丁真清徹的眼神感動、真摯的笑容融化。其後他的新聞消息及點擊率直線上升，高達十幾億，同時連帶家鄉「理塘」搜索量激增。

丁真自此成為炙手可熱的網紅，積極推廣旅遊，吸引各地旅客為一面之緣蜂擁而至，攻陷貧困堡壘。

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從前的理塘經歷翻天覆地的變化，發展零售、餐飲、酒店及民宿，改寫命運成全國知名的旅遊勝地。貝兒在「天空之城」中，親身體驗「貼地」的藏族族民生活。丁真教貝兒說藏語，還帶她騎馬在草原上奔馳。貝兒細聽丁真昔日的童年點滴與現今的生活轉變。

隨著一股丁真熱，理塘於全國打出名堂。不但由一個貧困縣搖身一變成「網紅縣」，而且喚起大量多才多藝，年輕貌美藏族青年的決心，於互聯網年代利用「玩手機」的天賦，全力以赴為家鄉宣傳，甚至連旅遊局長也化身網紅，帶動旅遊脫貧。

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