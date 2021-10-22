【涉違合約】曾向林小明指「狐狸精嘅嘢唔關我個女事」　江若琳母親指林回應「呢單新聞3000萬都買唔到」

▲ 江若琳今與丈夫蕭唯展今續到高院應訊。

藝人江若琳與前經理人寰宇藝人管理有限公司的合約糾紛，案件今（22日）於高等法院續審。江若琳母親今於庭上作供時指，2011年江的經理人相約她與寰宇國際主席林小明用膳，席間江母提及「狐狸精、第三者嘅嘢唔關我個女事」 ，林則回應「呢單新聞3,000萬都買唔到」。江母形容當時感到晴天霹靂，質疑「一個上巿公司老闆點解講得出」。

原告為寰宇藝人管理有限公司，答辯人為原名江玲的江若琳及東旺國際娛樂有限公司。

江若琳母親周麗蓉今早作供指，她曾於幼稚園擔任出入數工作，其後才轉職為教師。

周指，2004年江與寰宇簽約後數月每月約收到5,000元。周供稱，公司要求江租屋，不准與她同住唐樓，要求江出入乘搭的士，周指感到奇怪，至今仍不明白，公司「借俾你啲錢要你點使點使」。

▲ 江若琳今與丈夫蕭唯展今續到高院應訊。（林育慧攝）

周又指江的前經理人Kelly要她成立東旺國際娛樂有限公司，聲稱會將收入存入東旺作報稅用。周指印象中東旺沒有收過任何收入，她曾問及Kelly，對方表示不清楚財務事宜。

周又指於2011年，Kelly相約她與寰宇國際主席林小明用膳，席間周提及江沒有收入，並指「孤狸精、第三者嘅嘢係你屋企事，唔關我個女事」 。周供稱以為林是通情達理及有修養的人，豈料林回應「江太，呢單新聞3,000萬都買唔到㗎」。

江母形容當時聽後感到晴天霹靂，質疑「一個上巿公司老闆點解講得出，道德去咗邊」，周於庭上語帶激動指，「呢單新聞3,000萬，買唔到我屋企人精神上心靈上創傷」。

原告一方問及周，林當時曾提及，江可以離開娛樂圈，便不用還款。周供稱「佢（林）話你唔做娛樂圈，結婚就唔使做」，周指「我邊度搵個男人俾佢結婚呢」。原告一方問及周有否想過要求江退出娛樂圈，周供稱「唔做娛樂圈可以嘅，但要結婚喎」。

原告一方指江於2013年，曾給予周一張50萬支票，並稱是收入。周供稱當時已識穿江說謊話，質疑並不是收入，江亦承認是公司借給她，「叫阿媽唔好再出聲管佢工作嘅嘢」。周供稱江當時希望她開心，有收入便不用擔心。

答辯一方今午傳召獨立歌手鍾舒漫作供，鍾指與江若琳為好朋友關係，她指約於2014年後，才從新聞得知江與舊公司的錢銀糾紛，而江仍在寰宇時，鍾表示不清楚有關事宜。

聆訊下周一（25日）續。

▲ 江若琳母親周麗蓉今於高等法院作供。（林育慧攝）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧