【死因研訊】孕婦催生後出血亡死因續訊　顧問醫生指死因為羊水栓塞

▲ 伊院深切治療部副顧問醫生翁世光。（梁錦麟攝）

33歲孕婦於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治，死因研訊今(22日)續。伊利沙伯醫院病理科顧問醫生供稱，解剖報告中顯示，死者兩邊肺部的微絲血管及血管帶有嬰黏液及嬰兒鱗狀細胞，顯示有羊水栓塞。

死者梁金笑，終年33歲，於2016年11月28日催生後出血亡，解剖報告指因羊水栓塞致出血而死。

伊利沙伯醫院深切治療部副顧問醫生翁世光今作供稱，他於2016年11月29日下午4時15分首次見梁，當時亦未有人交代梁出現羊水栓塞的情況，但即使有人交代，處理方法亦不變。翁又提及，彌散性血管內凝血是羊水栓塞的重要表徵。

翁續指，當時收到有關梁的診斷是因子宮收縮致產後出血、心臟停頓及彌散性血管內凝血。翁指，彌散性血管內凝血會引致血管栓塞，以及大量出血。而大量出血或因羊水栓塞下消耗大量凝血因子，而令身體缺少凝血因子止血。

翁又指，梁送入深切治療部前心臟曾停頓210分鐘，當時梁的情況危殆，基本上送至深切治療部時，已沒有其他方法救回梁。而紙本病歷亦有記下當時梁情況已不可逆轉，死亡率為百分之百。

伊利沙伯醫院病理科顧問醫生卓華作供稱，解剖報告中顯示，梁兩邊肺部的微絲血管及血管帶有嬰黏液及嬰兒鱗狀細胞，顯示有羊水栓塞。加上未有陰道及外陰未有大創傷，子宮亦未有撕裂。在參考切除子宮的外科報告，及排除其他常見可能，死因是羊水栓塞。

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記者：梁錦麟