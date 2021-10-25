「築月2021」強勢回歸　帶領你親身體驗低碳實踐旅程

綠色低碳是未來世界發展的大方向，在各項產業中加入綠色元素，可視為是對可持續發展的繼承。為響應重要趨勢，建造業議會的年度矚目盛事「築月2021」在11月即將回歸，並以「0碳．建」為主題，以建造業零碳天地為基地，結合業界、社區一同探索、認識同參與低碳實踐旅程，向2050年「碳中和」的目標邁進。

「築月2021」期間，建造業議會將舉辦多個業界年度大型活動，以助大家了解業界在過去一年內如何融合和應用科技，帶領行業走向高效綠色發展，並透過創新、專業化及年青化，推動行業可持續發展，激發新思維。

數碼化大獎 鼓勵推動行業轉型

打頭陣的是「建造業議會數碼化大獎」，旨在表揚在推動及應用數碼化工具和工作流程方面作出了貢獻的傑出本地項目及機構，並在該領域引入創新科技提高生產力、質量、可持續性及安全性，制定可衡量的關鍵績效指標。頒獎典禮將於11月1日舉行，屆時於數碼化轉型方面採用、推進及取得卓越成就的得獎機構及項目，將會與各界分享其成就及成功故事。有興趣參與的朋友可於當日的上午9時30分至中午12時30分收看網上直播，費用全免。

▲ 「 建造業議會數碼化大獎」將於11月1日舉行頒獎典禮，掃瞄二維碼即可登記參加。

迷你建築模型作品展覽 發揮無限創意

為配合全球的STEAM教育趨勢及吸引學生對建築及工程的興趣，建造業議會早前舉辦了以「夢想建築 由你組合」為題的「迷你建築模型比賽」，讓學生學習最新的建築技術，發揮創意、打造有趣的建築物。



評審團以創意、適當使用環保物料、實用性、細緻度、美觀及可持續概念等準則評選出了14件優異作品，並藉此典禮表揚獲獎學生出色表現，其作品更將於「築月2021」期間在建造業零碳天地展出，讓業界及公眾欣賞創意作品的同時，深入了解「組裝合成」建築法，推動技術發展。

▲ 「夢想建築 由你組合」迷你建築模型比賽中的優異作品將於11月1日起於零碳天地展出。

可持續金融認證計劃開幕 助香港保持競爭力

為協助香港特區政府促進香港成為亞洲領先的可持續金融中心，並在2050年前實現「碳中和」，建造業議會致力連繫各界，為香港建造業啟動可持續金融認證計劃，主要為業界提供一個通用框架和簡易的評估系統，以促進業界應用可持續金融的工具。是次計劃將於11月5日假香港JW萬豪酒店舉行開幕典禮，同時將邀請知名講者與金融界領袖分享在香港及大灣區的可持續金融機會。

首屆傑出承建商大獎 嘉許表現出色承建商

承建商一直肩負建設房屋、公共設施以至大型基建的重任，亦是建造業的中流砥柱，故建造業議會於今年舉辦首屆「傑出承建商大獎」，並於12月2日舉行頒獎典禮，以表揚有出色表現的本地承建商，及他們對行業和社會的貢獻，同時鼓勵業界持續提升專業和競爭力，吸引更多年青人入行，引領香港建造業邁向新里程。

比賽每三年舉辦一次，劃分為3大組別，包括「大型承建商」、「承建商」和「專門行業承造商」，而每個組別將頒發5個獎項，設有1個「傑出承建商大獎」及4個分項獎，分別是「企業創新獎」、「推動專業獎」、「行業年青獎」及「環境、社會及管治獎」（ESG）。

「建造工友節」 鼓勵精益求精

另外，為支持建造工友持續提升專業，精益求精，建造業議會今年亦會舉辦「建造工友節」，當中包括一系列活動、研討會及導賞團供工友和其家人一同參加，例如11月6日及14日將同樣在建造業零碳天地舉辦的「建」康護眼講座、建造業創新科技導賞團及低碳電影夜等，可讓建造工友們學習如何保持職業健康，以及了解更多綠色低碳元素如何與行業產生關聯。有意參與的工友們，可前往 http://www.cwf.cic.hk/tc/Home 登記入場。

▲ 「建造工友節」包括一系列活動、研討會及導賞團供工友和其家人一同參加。

多元化社區低碳活動 寓學習於娛樂

除了建造業業界的大型活動外，建造業零碳天地亦安排一系列社區低碳活動供大家參加。例如「築動低碳樂園」將由香港建造學院細木工科的林國良導師帶領學生，利用一對巧手轉廢為材，共同將回收的廢木於建造業零碳天地的大草地上打造兒童積木樂園。

▲ 「築動低碳樂園」將於10月31日至11月30日開放。

建造業零碳天地一向致力於校園推廣低碳生活，故將於10月31日（星期日）啟動「零碳小勇士」學校計劃，以鼓勵中小學生積極參與各式各樣的減碳活動，包括互動話劇、講座和綠色工作坊，活動歡迎所有學生參加，可前往https://bit.ly/3ASisjE，率先登記成為會員。

▲ 「零碳小勇士」學校計劃鼓勵中小學生積極參與減碳活動。

而建「築」故事坊將在11月7日、13日及28日的下午3時至4時30分邀請多位建造業界的CEO分享及推介有關綠色建築的故事書，想為小朋友報名的家長們可透過網站 https://bit.ly/2Z6qmsn 報名，費用全免。

▲ 建「築」故事坊將透過故事及互動遊戲與小朋友交流，讓他們發掘及了解更多智慧城市及可持續發展相關知識。

此外，11月19日至21日將舉辦Pinkoi Design Fest實體市集，搜羅超過100個精選品牌的特色設計產品，為參加者帶來無現金交易的環保購物體驗。而11月27日及28日則會舉行以「樂在零碳」為題的綠色市集，屆時大家可以物易物，交換潔淨的舊衣物、舊玩具等可再用物品。

▲ 「樂在零碳」綠色市集讓參與者以物易物，促進減廢，建立重用及回收文化。

除上述活動外，2022年「築動力量」慈善月曆現已公開預訂，所有收益將扣除印刷成本全數用於支持建造業運動及義工計劃的「建造業魯班飯」活動，派發「魯班飯」予弱勢社群。預訂連結：https://bit.ly/3kqvEpQ。



有關「築月2021」活動詳情，可瀏覽：http://www.cic.hk/chi/main/construction_month2021/

（資料由客戶提供）