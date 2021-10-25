【醫療科技】醫管局數據實驗室收錄50億條數據助院校研究　冀明年於公院推行研究成果

▲ 為推動改善醫療服務水準，醫管局在2019年正式成立數據實驗室。（黃穎津攝）

醫管局數據實驗室連接公院臨床資訊管理系統，儲存50億條數據涉病人影像掃描等資料，供本港八大院校申請作研究，至今已有28個研究項目申請，而港大髖關節研究、中大腦掃描研究料明年可於公院推行，當中腦掃描研究利用人工智能技術助醫生高風險病人，提升醫療水平。

實驗室亦於去年設自助數據平台，提供1.5億條數據涉病人基本病歷資料，今年更新設遙距服務供院校搜集資料作研究。

醫管局前年於九龍灣展貿中心設立數據實驗室，提供數據協作項目平台，供八大院校科研人員申請使用，進行醫療數據協作研究項目。醫管局高級系統經理李璧堅表示，為進一步迎合各院校科研人員的需要，去年新設「自助數據平台」，今年更新增遙距服務，可讓科研人員毋需親身到實驗室，經院校設施及加密平台取得所需數據。

「自助數據平台」收錄有1.5億條去識別化的醫療數據，數據涵蓋20萬個病人的臨床診斷、手術、醫療程序、化驗結果等11個範疇。計劃推出1年，醫管局已收到75個使用申請，並已處理其中44個。李璧堅指，「自助數據平台」申請門檻不高，申請者只需提供基本資料便能獲批。

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至於數據協作項目平台亦已收錄超過25年臨床紀錄，包含50億條醫療數據，與「自助數據平台」相比，能夠追溯更遠年份及加入病人影像掃描資料供科研人員參考，預計按年會再更新2至3億條數據。

研究人員可遞交網上申請予醫管局數據實驗室辦公室，由醫管局數據實驗室督導委員會評估及接納申請。醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華指，數據實驗室成立至今已支持28個項目進行研究，涉及超過200名研究人員，當中更有5個項目登上國際期刊。

彭育華期望，能透過數據分析，在影像應用上，改善臨床配套，而港大髖關節研究、中大腦掃描研究料明年可於公院推行。她舉例指，腦掃描作為診斷中風的其中一個重要手段，運用研究中的人工智能技術可以協助醫生分流及覆查，提醒醫生首先處理高風險病人，以提升醫療服務水平。

彭育華稱，以往科研人員進行生物科技方面的研究，一般只能蒐集數百名病人數據，收集數據往往是研究工作的一大難點。她希望在醫管局數據實驗室的協助下，能誘發本地科研人員做出更有水準的醫療研究，並將新技術應用至本地的醫療系統。



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記者：黃穎津