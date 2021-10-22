【超市大激減】FRESH新鮮生活即日起推出超級會員祭 逾400款貨品低至25折+$10起會員限定專區【多圖】
大型超市FRESH新鮮生活及本灣水產全綫5間分店，由即日起至11月7日會舉行超級會員祭。逾400款產品同步大激減，低至25折起。當中更會推出限量人氣家電及產品瘋搶活動，並首設$10至$100會員限定專區及「#火鍋控 VS #燒肉控專區」，讓精打精算的師奶們瘋搶。
攻略一︰瘋搶近百件低至25折限量人氣家電及產品
全綫分店於連續兩個週末（共6日），包括10月23日至24日、10月30日至31日，中午12時及下午3時限量發售人氣家電及產品
攻略二︰$10至$100會員限定專區
超市連續兩星期推出勁減貨，首設「$100任揀4件」及「買一送一」專區，「$100任揀4件」專區有各款日韓糧油雜貨、零食、飲品及急凍食品等。
攻略三︰#火鍋控 VS #燒肉控 專區
天氣開始轉涼，又是火鍋及燒肉好日子。超市會齊集各式火鍋及燒肉食材、配料，同場更有會員獨家優惠，包括以72折Combo價限量發售的「秋意限定の燒肉海鮮拼連TURBO電燒烤爐」，只需$658。
會員於Meat Market或Butcher Craft購買任何產品滿$200，更可以$500換購瑞典品牌 NATHOME 涮烤一體燒烤爐一個（價值$680）。
FRESH新鮮生活
康怡分店︰鰂魚涌康山道1號康怡廣場北座M層
康城分店︰將軍澳康城路1號The LOHAS康城2樓201-201A號舖
淘大分店︰九龍灣淘大商場一期1樓F33-45號舖
本灣水產
慈雲山分店︰慈雲山毓華街23號慈雲山中心2樓
荃錦分店︰荃灣荃錦中心2樓6-50號鋪
記者︰黃依情