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【非法收債】警搗非法收數集團拘14人　年齡最細為13歲

社會 15:54 2021/10/22

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警搗非法收數集團拘14人。（曾秋文攝）

警方搗破一個專門招攬青少年作非法收數的集團，共拘捕14名男女年齡由13至18歲部分人士有黑社會背景。新界北總區重案組第1隊總督察關俊軒表示，本年上半年全港共錄得3289宗涉及非法收債的刑事罪行，在新界北總區有464宗，當中被捕人士大多為青少年，他們經朋友介紹或透過網上的招攬廣告參與非法活動，警方經調查後鎖定一個非法收債集團，涉及26宗案件。

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關俊軒指出，有財務公司透過有黑社會背景的中介人公司替其收取欠債，該類中介人公司會透過青少年常使用的社交平台招攬作為「收數仔」，負責到欠債人家門淋紅油和貼大字報，並指每日可賺取數百元至1000元，另有的士費津貼，他們誘騙青少年以汽水混入水彩作為顏料犯案，指如果對方能夠清潔則不會報警，而在途中與被警方截查亦不會被拘捕，使他們放下戒心替其犯案，但當青少年淋油和拍照傳給中介人後，對方往往只會「拖數」，最終亦沒有給予金錢。 

新界北總區重案組人員在本月18日至21日展開代號「弘光」行動，在全港多區拘捕12男2女(13至18歲)，涉嫌刑事毀壞罪名，報稱無業和學生，就讀初中和職業進修學校 ，大部分均沒有收到報酬，當中兩名18歲男子相信是中介公司的骨幹成員，行動中檢獲10多部手機，相信已搗破一個非法收債集團。 

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記者：曾秋文

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