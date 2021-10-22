【消費物價】9月基本通脹率為1%　政府：通脹壓力短期內料增加

政府統計處今日（22日）公布香港2021年9月份消費物價指數，本港9月份整體消費物價按年升1.4%，較8月下跌 1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數9月份基本通脹率為1.0%，亦較8月份的1.2%為低，主要是由於在9月份上調公營房屋租金的影響消失和外出用膳及外賣費用升幅收窄所致。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至9月止的三個月的平均每月變動率為-0.7%，而截至8月止的三個月的相應變動率則為-0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率均為0.1%。



從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為1.6%、1.2%及1.3%，而二零二一年9月份的相應升幅則分別為2.2%、1.3%及1.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為0.9%、0.9%及1.2%，在8月份的升幅則分別為1.5%、1.0%及1.2%。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在9月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升23.6%）、衣履（上升8.7%）、交通（上升5.4%）、外出用膳及外賣（上升2.8%）、耐用物品（上升2.2%）、基本食品（上升1.3%）和雜項服務（上升0.9%）。

政府發言人表示，九月份基本消費物價通脹率緩和至1.0%，這是由於去年同月上調公營房屋租金的影響消散，以及外出用膳及外賣價格的按年升幅因基數效應而收窄。與此同時，消費物價指數許多其他組成項目承受的壓力仍然輕微，儘管電力及衣履的價格升幅在能源成本飈升及本地消費需求改善下加快。



展望將來，隨着經濟持續復蘇和進口價格上升，整體通脹壓力在短期內料會增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹在今年餘下時間應維持大致溫和。政府會繼續密切留意情況。

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記者：陳麗娜