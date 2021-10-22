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【東鐵過海】東鐵綫過海段最快明年6至7月可通車　明年首季試營運

社會 16:39 2021/10/22

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東鐵綫過海段最快明年6至7月可通車，明年首季試營運。

預計於明年通車的沙中綫紅磡至金鐘段，早前傳出會再度延誤。為配合東鐵綫過海段工程，港鐵公司將於10月底進行最後一次路軌接駁工程。港鐵代表包括行政總裁金澤培今日（22日）下午會見傳媒，公布最後一次新軌道接駁工程的安排以及東鐵綫過海段的工程進度，港鐵公布東鐵綫過海段將於明年6至7月開通，屆時將成為港鐵第4條過海鐵路，途經新建的會展站，乘客可由新界不用轉車直達灣仔北，明年首季會試營運。

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港鐵公司行政總裁金澤培表示，紅磡站以北新舊路軌接駁工程，整體進度良好，原本預計要10個星期日暫停旺角東站至紅磡站服務之下進行，但目前可以縮短至7個星期日，最後一次將會在下星期日進行，他表示感謝乘客一直以來的體諒和包容。港鐵目前有18列新列車在東鐵綫投入服務，下一步會進行全綫測試，預計明年第一季可以試營運。

至於有關通車時間會否有其他因素影響，從而影響成本，金澤培指出嚴格控制開支及成本，現時的開支都是預計之內。另外，金澤培表示東鐵綫過海列車將會全部使用新9卡列車。

港鐵總經理（沙中線及高速鐵路）周蘇鴻表示，最後一次暫停服務將在10月31日進行，將暫停旺角東站至紅磡站服務，屆時會有接駁及票務安排。

議員料紅磡站勢成新樽頸

實政圓桌田北辰稱，據他得悉的最新工程進度，已較估算順利，料東鐵綫紅磡至金鐘過海段，很大機會明年7月幾乎已具備通車條件，但能否提早多1個月在明年6月通車，則存在挑戰。

民建聯陳恒鑌相信，日後東鐵綫過海段通車後，紅磡站勢成轉車樽頸位，大批乘客從屯馬綫轉車往東鐵綫過海，令東鐵過海段的舒適度減低。他促請港鐵要在短期內研究疏導措施，包括增加額外特別班次。

陳又關注到港鐵今日未有於記者會上公布票價安排，包括現時月票日後能否延伸至適用於過海，盼港鐵盡快公布相關安排。

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記者：李榮忠

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