【新冠肺炎】「海洋光譜號」船員入院檢測呈陰性　何栢良料風險低惟需檢討檢測安排

▲ 「海洋光譜號」船員今入院檢測呈陰性，何栢良促檢討船員檢測安排（陳永康攝）

本港新冠疫情似有緩和，多項活動逐漸恢復，惟昨日(21日)郵輪「海洋光譜號」有船員檢測一度呈陽性，令約1200名船客受影響，詳情請看︰下一頁；皇家加勒比國際遊輪今表示，該船員入院後檢測結果為陰性，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，如該船員屬復陽個案，傳染他人風險低，他又指應檢討船員檢測時間，及讓符合條件的船員打第三針疫苗，避免同類事件發生。

皇家加勒比國際遊輪表示，儘管出現最新的檢測結果，惟衞生署仍然界定檢測結果為初步陽性；皇家加勒比國際遊輪重申，自本港開放遊輪公海遊以來，一直與港府密切合作，在遊輪復航工作中始終遵守當地防疫政策與章程，海洋光譜號上全部 1,250名船員均已完成了規定的疫苗接種，並於登船前通過了核酸檢測和相關健康篩查，持陰性結果登船。

何栢良指，由於該名船員4及5月已接種兩劑疫苗，及7月曾確診，如他今日入院後檢測再呈陰性，便可判斷其屬復陽個案，而按過往經驗，即使是復陽個案的同住家人，也不發現有傳播鏈，故認為傳染他人風險低。

他又指，如完善「公海遊」安排，暫時屬「安心」的活動，而現時主要問題在船員上，因相關船員現是每7日定期檢測一次，「所有船員未必一同檢測，及未必能配合船期」，故會出現上船後才有最新檢測結果的問題，惟船客則規定於上船前48小時內有結果才可上船，他認為將來可調節船員檢測安排。

港府專家下周將討論為接種第三針安排，何栢良指，如相關船員符合條件，即使其非港人，港府都應開放讓其打第三針。他又鼓勵市民打針後作抗體檢測。

對於港府宣布下月起，所有政府員工及市民須用安心出行，方可進入政府大樓及辦公處所，涵蓋圖書館、泳池、體育館等，何栢良認為方向是值得支持的，但憂慮實行上未能到位，因有部分處所會「大排長龍」，如多長者出入的郵局，若相關長者沒有使用安心出行，職員要即時致電核實其電話號碼，「一開門就有數十人排隊」；他亦指難以理解現時18類表列處所豁免15歲以下人士使用程式，惟下月起政府大樓及辦公處所則是豁免12歲或以下人士。

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記者：鄧凱文