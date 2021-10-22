「黃Viu」預告劇集＋動畫巡禮　《鬼滅之刃遊郭篇》12月同步首播

▲ 《鬼滅之刃》第二季將播出。

「黃Viu煲劇平台」近期致力引入不同種類的日本新番動畫，例如爆紅全球的《鬼滅之刃》、《PUI PUI 天竺鼠車車》和《食戟之靈》；其中《鬼滅之刃》第二季《鬼滅之刃遊郭篇》即將在12月5日首播，「黃Viu」亦會作全港同步跟播。

第二季故事會以《鬼滅之刃》「遊郭篇」（或稱吉原花街篇）為主軸，「宇髓天元」將成為劇情的重點人物，劇情預計會接續「無限列車」篇後的故事。

另外，近年風靡動漫界的異世界題材作品包括《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》、《關於我轉生成史萊姆這檔事》，以及經典舊番《棋靈王》、《鋼之鍊金術師 FA》和《男兒當入樽》亦於黃Viu上架。

▲ 《現正分手中》

為切合不同觀眾需要，「黃Viu煲劇平台」去年推出專屬粵語配音欄目，除了經典韓劇《天空城堡》、《夫妻的世界》外，日劇《大叔的愛》系列、人氣動畫《鬼滅之刃》、《龍珠超》和《男兒當入樽》亦設有粵語版本，可以看得更親切。

▲ 《某一天》

另外，國民女神宋慧喬和陽光暖男張基龍主演的Viu Original年度矚目愛情韓劇《現正分手中》、以及亞洲男神金秀賢夥拍不老型佬車勝元擔正演出的《某一天》，即將在11月開播，預計又會掀起新一輪煲劇潮。

同場加映：楊潮凱訪問