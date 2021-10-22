【Ｈigh Tea】餐廳聯乘香港航空推Fly-teacation下午茶　有機會贏大阪北海道來回機票【內附連結】

▲ 透過這個結合飛行及美食元素的二合一全新體驗，大家可以一解抑壓已久的旅行癮。（香港航空提供）

「好想去旅行！」相信是不少港人的心聲。座落於灣仔碼頭的Pier 1929以此為設計概念，聯乘香港航空，於11月1日至12月17日期間，推出全新旅行主題的Fly-teacation下午茶。

多款精緻的美食結合不同國家及地區的招牌名物，當中包括NRT東京富士山柚子芝士蛋糕、TPE台灣珍珠奶茶慕斯杯、ICN韓國甜甜棉花糖酒 （不含酒精）、BKK泰式冬蔭功芒果蝦多士、KIX大阪章魚燒炸飯球及PEK京式煙鴨胸迷你漢堡包等，另有其他鹹甜美點同時供應，更可免費添食。即使身在香港，都可以體驗異國風情。

品嘗各地招牌名物

過往下午茶多以傳統的三層架奉客，這次將跳出傳統框架，Pier 1929及香港航空特別為航空迷及期待復飛旅遊的客人精心設計，以機上存放乘客膳食的專用餐箱，盛載多款鹹甜美點外，更會用上香港航空的餐具及托盤等。

享用完下午茶後，更可免費獲贈香港航空精美商務客艙下午茶餐具禮盒兩份（價值$238），當中包括茶杯連底碟、小方碟、鹽和胡椒瓶、甜品叉和茶匙，以上餐具雖曾在機艙上使用過，但經過消毒及清潔後賦予全新的意義，當使用時定必能勾起往日旅行乘坐飛機的美好回憶。

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屆時只要惠顧下午茶後並保留單據，即可參加遊戲，有機會免費獲贈由香港航空送出的香港往返大阪（關西）或札幌（北海道）的經濟客艙來回機票各兩張（名額2個）。遊戲活動詳情屆時可留意Pier 1929 Facebook專頁。

以飛機專用餐箱盛載的下午茶，除可在Pier 1929堂食，更將於聖誕節前夕推出外賣套裝，以滿足一眾航空迷。

Fly-teacation下午茶

地址：灣仔渡輪碼頭2樓

供應日期：2021年11月1至12月17日

收費：$698/兩位用（另收加一服務費）

記者：王嵐