【烹飪教煮】在家自製烹調版「魷魚遊戲」　烹飪達人教韓式芝士拉絲魷魚【內附食譜】

▲ Netflix的《魷魚遊戲》成熱播韓劇，今次請來烹飪達人教大家在家自製烹調版「魷魚遊戲」——韓式芝士拉絲魷魚。

Netflix《魷魚遊戲》紅得不可開交，見面人人都問「睇左魷魚未？」自言是此劇粉絲的烹飪達人 Nicole 說一向有煮韓國菜做家常料理，今次趁著魷魚這食材大熱，不如就教大家煮一道韓式芝士拉絲魷魚，保證一樣會令大家滿意。

認識 Nicole (黃婉秋)的人都知道，她是馬來西亞華僑，是 Nicole’s Kitchen 食品品牌創辦人。由最初兒子敏感而決心親自做果醬，繼而發展成為香港的優質食品品牌之一。她堅持出品無添加，天然無添加的各式醬料，最新產品是馬來西亞叻沙醬。

估不到，她原來也好煮韓式料理，「我都有不少韓國朋友，還在當地住過一陣子，閒時會自己醃泡菜，還經常心思思煮泡菜湯當晚餐㗎。」她笑說。

烹調技巧：保持大火＋快手炒

今次她教的這道芝士焗魷魚，做法簡單，味道香口，賣相絕對出得廳堂。「不能吃辣的人，只要把辣椒醬和辣椒粉分量減半便可，或者可加多點糖漿便成。不過，老實說韓式辣椒醬實在不辣，是溫和而帶點的辣，不妨一試。」

▲ 焗魷魚材料。(湯致遠攝)

她續道現時魷魚大造，容易買到大隻的，處理方法亦易，只要先把身體和頭部分開，去掉眼睛及當中的軟骨便成，至於魷魚上的點點淡粉魷魚紅衣(圖22)，她說可隨意決定是否去掉，她個人覺得去掉了，吃來的口感會滑點，但不去掉也無妨。

Nicole 又提到烹煮此菜的技巧最重要是一宜保持大火和快手炒，因魷魚很容易出水，變得水汪汪，吃來口感不好。所以她說醬料中可以再減少清水分量，只要能把辣椒醬撈勻便可。「加點水是有助菜式放入焗爐焗時避免會焗得太乾身而已。」

最後的秘訣是一定要趁熱吃，但吃前，都要把芝士拉絲，讓相機先食喔！

材料： 魷魚 2條 Mozzarella芝士 200克 200克 1顆 蒜頭 5-6 粒 醬料： 韓國辣椒醬 3湯匙 韓國辣椒粉 2-3湯匙 糖漿 2湯匙 醬油 2湯匙 清水 20毫升

做法：

1.預熱焗爐預攝氏 200 度。

2.先把魷魚抽出內臟中的軟骨，然後去衣，洗乾淨後，橫切約 2cm 呈圓圈狀。

▲ 把魷魚內的軟骨除掉。(湯致遠攝)

3.把洋蔥切條、蒜頭去衣後拍扁。

▲ 切成圓圈狀。(湯致遠攝)

4.所有醬汁材料撈勻備用。

5.落油炒香洋蔥和蒜頭，洋蔥帶點金黃後，下鮮魚圈，大火炒香。

▲ 把所醬汁預先混和好。(湯致遠攝)

6.倒入撈勻的醬汁，繼續大火炒一會至汁收乾狀態。

▲ 炒香洋蔥、蒜頭和魷魚圈後，倒入醬汁同炒。(湯致遠攝)

7.便可倒入焗盤中，面層鋪滿 Mozzarella 芝士，放入預熱焗爐中，200 度焗約 8-10 分鐘，呈金黃狀態便成，最後按口味，可再灑點辣椒粉上面，增加香味和賣相。

▲ 待醬汁收乾，鋪上芝士碎放入焗爐焗。(湯致遠攝)

Tips：

可把魷魚轉雞肉或韓式年糕，再韓式 2.0 的話，加入泡菜同樣美味。

記者：郭秀芳