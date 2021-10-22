【金牌司儀】Bob遇醉酒外父衝上台鬧事超尷尬　林盛斌自爆一招化解全場拍手

▲ Bob在鄭中基的facebook專頁留言，分享做婚宴MC時遇過最爆的事。

婚宴幾乎人人都去過，總會遇到不少爆笑或尷尬事件，日前鄭中基在facebook開帖文徵求結婚「大鑊嘢」故事，吸引大批網民留言分享見證，連「金牌司儀」Bob林盛斌也湊熱鬧，分享7、8年前一次尷尬經歷，一名外父飲醉酒上台鬧事，幸他腦筋轉得快及時化解，還得到全場掌聲！

鄭中基在疫情期間大搞YouTube頻道《機動電視台》，其中「匪夷所思系列」大受歡迎，故Ronald近日又在facebook專頁開帖文徵求「一人一個結婚之匪夷所思」故事。

近排見好多人結婚，諗起之前睇過有啲MC講錯嘢，定係奶奶外母著錯衫，其實搞結婚都應該幾多大鑊嘢，睇吓你哋又有冇啲咩故事開心share啦！

帖文迅即吸引逾2千個留言，大批網民分享爆笑或尷尬婚宴經歷，點擊下圖即睇10個精彩節錄︰

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正當網民熱烈討論之際，有多年婚宴司儀經驗的Bob也留言分享他做MC最「爆」事件，發生於7、8年前一次婚宴。

個外父飲大咗，去到婚宴尾段突然上台攞咗我支咪，然後指住台下面個新郎哥講：『你呀，記住對我個囡好啲呀，如果唔係，我X爆你老母㗎！』之後全場靜晒，最正嘅係，新郎嗰個阿媽，即係奶奶，都坐咗喺主家席嗰度食緊個伊麵，然後我就攞返支咪話： 『外父，放心啦，為咗保護屋企人，我相信佢一定會對你個囡好好㗎，同埋奶奶都70幾歲啦，不如就咁算啦！』跟住全場大笑兼拍手掌，最緊要嘅係奶奶都企咗起身拍晒手！

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Bob曾接受TOPick訪問時分享做婚宴司儀的點滴，他早於10多年前接洽各大公司晚宴及婚宴司儀，並自言很享受做司儀的過程，因每個宴會皆是開心慶祝，尤以婚宴最為貼地。

除了遇過不少尷尬事件要拆彈之外，更令Bob離忘的是婚宴感人環節。由於自己育有3女兒，所以Bob特別留意外父的致辭，曾有一位外父上台先笑談與女兒間的趣事，後來外父一臉認真，眼泛淚光對女婿說︰「你要好好對她，如果將來你們兩人的關係轉差，請你告訴我，我會帶女兒回家。」令Bob非常感動。

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另一次最感動的經歷約10年前，一位新娘的爸爸在籌備婚禮過程中離世，Bob為新娘讀出一封「給爸爸的信」，她在背後彈琴，大螢幕展現一張張的父女照。Bob身負重任讀出一字一句，撼動全場人心。

還有一位在單親家庭長大的新郎哥，上台哭謝媽媽多年來含辛茹苦、打幾份工湊大他，「如果來生再有機會，我都希望繼續成為你的兒子。」那份真摰的致辭令Bob忍不住落淚。婚宴中無數的家庭故事，啟發了Bob要對子女開通，不要強迫子女門當戶對。

我寧願女兒嫁一個出身普通家庭，但愛錫她們、願意負責任的男人，都好過嫁入豪門受人白眼，丈夫有錢在外花天酒地。

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責任編輯︰林綺玲