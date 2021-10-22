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民主思路新思維合作參選立法會　湯家驊：「拍緊拖、未合併」

政治 16:47 2021/10/22

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民主思路召集人湯家驊（左）、新思維主席狄志遠（右）。（林宇翔攝）

立法會選舉提名期下周六展開，民主思路和新思維今日舉行記者會，宣布會互相協調、合作參選。新思維主席狄志遠強調，第三路線並不易行，合作是市民期盼，形容兩黨「走埋一齊」。

民主思路召集人湯家驊則指，兩黨經過多次會面後達成共識，希望整合第三路線予市民更多選擇。他又笑言，民主思路和新思維「拍緊拖」，強調今次合作並不代表組織上的合併。

他們強調，今次合作是基於「四大綱領」，包括維護一國兩制、肯定國家主權、保障國家安全、塑造普選條件及推動民主政治等。

狄志遠表示，新思維目前有1人有意參選功能界別，另有2人有意參選地方直選。而湯家驊則透露，民主思路有4至5人有意參選，理事會暫未開會決定，料下周完成，會協調好不會出現「撞區」。

不過，湯、狄二人在記者會上，均未有交代合作詳情，包括參選人會否以「雙排頭」出選，或會否為另一政黨參選人站台等。

他們同時表示，只要其他非建制派認同「四大綱領」，願意與他們商討合作空間。湯家驊表示，自己過去與馮檢基共事逾10年，不抗拒與馮探討合作。

至於會否主動接觸民協？狄志遠回應指，「拍拖都無得話主動就會成事」，形容大家各自有政治包袱，但強調新同盟不會主動接觸民協。

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撰文 : 傅流螢

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