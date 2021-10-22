【女性癌症殺手】40%乳癌個案無症狀做測試可評估患癌風險　微創手術有助乳房重建及整形

▲ 進行乳癌基因測試有助評估患癌風險，而微創手術則對乳房整形和重建有幫助。

乳癌在女性中算是常見的癌症，不少乳癌個案，都會通過手術移除腫瘤或甚至切除乳房。乳癌手術是不是一定要做？甚麼是乳癌基因測試呢？

非動手術不可？

大概60%的乳癌個案是因為患者摸到硬塊而發現，其餘的40%則沒有症狀，到檢查的時候才發現。如果發現乳頭有不明分泌物或出血，當然要馬上去看醫生。

如果發現患有乳癌，進行手術是唯一的根治方法。除非病情已很深或腫瘤已經擴散，否則都會考慮做手術。至於手術後可否保留乳房，則涉及一些技術問題。若病人患的是單一腫瘤，一般可以保留乳房。可是，若碰上多發性、腫瘤到處擴散或範圍太大，未能安全移除腫瘤的話，就可能要切除乳房；即使可以保留乳房，手術後也要進行電療。

針對乳癌，可以做微創手術，效果跟一般手術一樣。微創手術的好處是傷口很小，可以盡量保留患者的乳房皮膚，這對於乳房進行整形和重建時，效果會更加理想。整體來說，乳癌手術都屬於皮下手術，並不涉及內臟，相對安全；需要全身麻醉的手術，風險才最大。

乳癌基因測試

乳癌基因測試有兩種。首先是乳癌腫瘤基因排列，透過這技術細分乳癌腫瘤的種類，然後為患者制定特定的輔助治療方法。另一種則是針對家族遺傳性乳癌病的，可以通過測試查看家族成員患病的風險。

無論是哪一種，都必須弄清楚幾個概念。首先，即使有乳癌基因，也不代表一定會病發，只是可能性高於其他人而已。但這類人就要更密集地檢查乳房，可以定期做乳房X光片或磁力共振檢查。一旦發現出問題，就應盡早解決。其次，如果發現有乳癌基因，醫生會對應否進行乳房手術提供風險評估，但最終是否要動手術或切除乳房就要由病人決定。

目前，醫療業界並不廣泛同意，證實有乳癌基因的患者就應切除整個乳房。這種預防性的乳房切除手術要由病人自己決定，而且要在年輕時進行才有預防作用。另外，進行測試後發現有乳癌基因的女士，除了密集式檢查乳房，也可以透過藥物預防。目前有一些醫治乳癌的荷爾蒙藥，可以減低未來患上乳癌的風險。

不過，即使確診患上乳癌，也不代表是世界末日。現在的乳房整形和重建技術可以讓患者回復以往的身形，重過美滿、自信的生活。

▲ 外科專科醫生英偉亮

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