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【TVB節目巡禮】大台花旦紅地毯鬥靚　劉穎鏇展玲瓏曲線馮盈盈反常態收起性感【多圖】

娛樂 17:16 2021/10/22

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

TVB節目巡禮今日舉行。

TVB今日下午於電視城舉行《TVB節目巡禮2022》，記者會上除公布來年多齣劇集及綜藝節目內容，並有別往年特別加插紅地毯環節，今日天氣雖然轉涼，不過多位女星依然無懼寒冷穿起性感戰衣。

《TVB節目巡禮2022》今日2點在TVB電視城舉行，而多齣即將播出新劇一眾男女演員都分別踏上紅地毯，而一眾女星的性感戰衣最為養眼。

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女星如高海寧、陳自瑤、譚凱琪、陳凱琳都以白色禮服現身紅地毯，今日氣溫跌破20度，惟眾人戰衣都分別露肩或露腿，大騷性感未怕寒冷。

另外，劉穎鏇以一襲藍色套裝亮相，正面看似密實，但後面則是大露背，搶去不少鏡頭。

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相反，以往十分性感行紅地毯的馮盈盈，今日卻穿上銀色長袖晚裝,，更包到上頸,，不以性感搶鏡。

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而一眾本屆港姐宋宛穎、梁凱晴、邵初、及最上鏡小姐楊培亦結伴而來，盡顯高貴。

馬國明與湯洛雯（靚湯）以情侶檔出席，因有男友在旁，靚湯戰衣亦收起性感。

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「節目巡禮」上，介紹了多齣重頭劇集，包括《超能使者》、《十八年後的終極告白2.0》、《白色強人II》《金宵大廈2》、《唐人街》、《四十二章經》、《痞子殿下》、《雙生陌生人》、《OPM》等。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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