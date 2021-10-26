【胃酸倒流】高強度運動或誘發胃酸倒流　醫生：劇烈運動後不宜大量飲水

▲ 如曾患有慢性胃酸倒流，劇烈運動後引起胃酸倒流並不屬於罕見情況。（iStock圖片）

你可能曾試過，狼吞虎嚥一頓豐富的大餐後，會感到胃灼熱、甚至胃酸倒流發作，但是否未想過，某些運動也會是其發作的元兇之一？腸胃肝臟科專科醫生區漢達指，如果曾患有慢性胃酸倒流，運動引起的胃灼熱並不罕見。

胃酸倒流是一種常見的消化道疾病，即下食道括約肌鬆弛，胃酸倒流到食道，令胸囗感到灼熱和痛楚。下食道括約肌是一片肌肉瓣，像一道活門。正常情況下，食物從食道進入胃部，賁門括約肌會緊緊地關閉防止胃內容物回流。鬆弛的括約肌是引起胃酸倒流的原因，如再加上劇烈運動，包括跳躍、推壓或對胃施加壓力的劇烈運動，更會進一步令胃酸倒流惡化。

▲ 肥胖人士和孕婦因腹部壓力大，較一般人更容易出現胃酸倒流。（iStock圖片）

區醫生指，每10位香港人，即有1位患上胃酸倒流，情況屬於相當普遍。「年紀大、肥胖、睡前進食等，都是胃酸倒流的成因。」因為過重及肥胖會令賁門括約肌容易鬆弛，增加胃酸倒流的機會。「徵狀方面，患者會有酸氣、噁心、口有異味，或味覺受到影響的感覺、甚至出現胃痛、胃脹的情況。」

胃酸倒流可致咳嗽、哮喘

除此以外，喉嚨痛、聲沙、久咳及哮喘，亦有可能由胃酸倒流所引起。因胃酸可倒流至氣管，引起咳嗽；而胃酸亦有可能刺激食道的交感神經，直接影響氣管收縮，引起哮喘徵狀。區醫生強調：「由於不少症狀難以區分為胃酸倒流，抑或是由其他疾病引起，建議病人如有需要或不適，應盡快尋找醫生問症，以便對症下藥。」

區醫生指出，有患者因晚間出現不適症狀而影響睡眠，甚至因此而影響工作表現。如症狀嚴重至影響日常生活，應盡快求診。調整生活習慣包括飲食習慣及運動，可有效減輕胃酸倒流情況，有需要時或需配合藥物治療。現時有不少藥物可紓緩胃酸倒流，目前質子泵抑制劑為主流藥物，透過阻止胃壁細胞分泌胃酸以紓緩症狀。

由此可見，運動應有助減輕胃酸倒流的情況，然而原來有些情況下，運動卻會有反效果。「一般而言，醫生都會鼓勵大家做運動，但亦要注意選擇適合的運動。哪些為不適合呢？首先，部分大動作及高強度運動，例如體操、跑步、舉重等，便屬於更易造成胃酸倒流的種類。」如本身已有胃酸倒流，更應避免進行高強度運動，而應選擇做一些伸展運動，以及較低強度的運動，如緩步跑、急步行等。

▲ 有醫學研究發現，跑步、舉重等高強度的運動容易觸發胃酸倒流。（iStock圖片）

運動後勿大量飲水

選擇好適合的運動，然而運動過程中亦有不少注意事項。「補充充足水份對運動人士相當重要，但建議在運動前1至2小時補充約300毫升的水份，保持身體的水份平衡，而非中途或劇烈運動後。」但身體經過運動，流失大量水份，此時自然會感到口渴，不少人更會自備冷水猛灌。醫生指劇烈運動後即時飲用大量水份，反會傷害腸胃。正確方法應是運動後可先渴一口水，等脈搏心跳次數恢復正常，約120次/分鐘以下後，再補充約150毫升的水份。

▲ 不良的飲食習慣如吃得太急、暴飲暴食、經常吃宵夜、吃飽後立即入睡等，都有機會導致胃部與食道間的下食道括約肌鬆弛。（iStock圖片）

港人喜好外出用餐，而飲食習慣亦同樣與胃酸倒流有密切關係，小心揀選食物，更可減低患上胃酸倒流的風險。「飲食方面應避免味道太濃、太酸的食物，部分人如曾出現過胃酸倒流，亦應避免朱古力及有汽飲料。」區醫生指，有效減低胃酸倒流的機會，最可行的必然是養成做運動的習慣，以及在睡前不進食。「一些飲食習慣如進食時增加咀嚼次數、少食多餐等，同樣有助紓緩情況。」

記者：王嵐