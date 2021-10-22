【非法勞工】入境處反非法勞工行動拘8人　包括5名黑工及3名僱主

▲ 懷疑非法勞工在行動中被捕。（入境處提供）

入境處一連四日（18日至21日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，行動中共拘捕5名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

於「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了81個目標地點，包括貨櫃場、工場、食肆集中區、按摩店、裝修中單位、住宅大廈、餐廳及零售店鋪，共拘捕5名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為3男2女，年齡介乎24至50歲。當中2名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為2男1女，年齡介乎47至67歲。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

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記者：黃穎津