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【立法會選舉】消息︰夏寶龍日內南下深圳　為下屆立法會組成拍板

政治 16:52 2021/10/22

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港澳辦主任夏寶龍。

新一屆立法會選舉提名期本月底展開，據了解，港澳辦主任夏寶龍本周日（24日）南下深圳，為建制派出戰12月19日立法會選舉名單拍板，料屆時亦會接見部分獲中央「開綠燈」入閘參選的人。

消息強調，中央希望建制派有良性競爭，料無論地區直選的20席、功能界別的30席，甚至新設選委會界別的40席，都有自由搏擊的情況。

有政界人士指，中央出手改變立法會選舉制度後，已達至風險可控的目的，因此，中央認為，建制派內部可以存在一定競爭，同時令選舉有一些競選氣氛。消息舉例，9月的1500人選委會換屆選舉，33個界別當中的13個界別，最終需要投票定輸贏。

根據潛在參選名單，今次立法會選舉的特色包括︰1、大批選委會選委，尤其是代表國家利益的第五界別全國性組織代表選委，循選委會界別晉身立法會，反映中央希望實落1500人選委會與本港管治班子一體化的精神；2、不少有創科背景出身的選委循身立法會，反映中央希望下屆政府的施政路向。此外，這批立法會新貴，料不少身來是政商二代，目前在內地從商，當中不少創科行業。

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撰文 : 傅流螢

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