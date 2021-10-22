【鏡粉注意】麥當勞下周一推MIRROR分享盒　一連4星期出16張個人及團體卡　

▲ 麥當勞下周一推MIRROR分享盒，一連4星期出16張個人及團體卡。（麥當勞提供）

為慶祝MIRROR成軍3週年，麥當勞早前宣佈推出新口味麥炸雞和MIRROR卡。期間限定的麥炸雞「爆蒜麥炸雞」於下周一（25日）起推出，麥當勞同時會推出多款期間限定食品，麥當勞App亦會推出多款新麥炸雞電子優惠券，同時可獲得隨機派發的MIRROR卡。全套16款會分四個星期推出，每位成員各有一款專屬顏色的個人卡，下周率先由姜濤、Stanley和Tiger打頭陣，另外每周均會推出一款團體卡。

麥當勞由10月25日起，一連四星期推出期間限定新爆蒜麥炸雞1件單售及2件裝套餐，以及「MIRROR分享盒」，包裝盒上印有MIRROR 12位成員肖像。「MIRROR分享盒」包括4件麥炸雞、兩包中薯條和2杯中汽水。六子的ASMR宣傳短片將於今日（22日）傍晚上載至麥當勞YouTube頻道。

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如此同時，麥當勞鹹檸檬無糖可口可樂和洋蔥酸忌廉味調味粉ShakeShake薯條亦會回歸，同時登場的還有忌廉蘑菇粟米湯、朱古力批和士多啤梨蛋糕脆脆麥旋風。

同日起，麥當勞App會推出多款全新優惠券，讓大家歎美食同時換購鏡仔卡。首選優惠是「$35歎爆蒜麥炸雞（2件）配飲品」。另外還可憑「惠顧超值套餐可加$10配原味或蜜糖BBQ麥炸雞（1件）」，一次過盡嚐多種滋味。下午茶時段亦可選擇「$22歎原味或蜜糖BBQ麥炸雞（1件）配朱古力批」或「$25歎原味或蜜糖BBQ麥炸雞（1件）配士多啤梨蛋糕脆脆麥旋風」，加$2更可轉期間限定的爆蒜麥炸雞。

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凡使用以上電子優惠券均可獲贈隨機附送的鏡仔卡一張。想和朋友一起分享麥炸雞的「脆」味，不妨使用「$80歎麥炸雞二人派對超值套餐」優惠券，更可獲隨機派發鏡仔卡2張。全套16款鏡仔卡會分四個星期推出，每位成員各有一款專屬顏色的個人卡，下周率先由姜濤、Stanley和Tiger打頭陣，另外每周均會推出一款團體卡。大家記得要集齊16張個人及團體卡，就可於最後一週獲得神秘驚喜彩蛋！所有鏡仔卡數量有限，送完即止。

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記者：陳麗娜