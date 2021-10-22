【最強家教】2歲女兒幫手擺飯盒意外打翻　溫柔媽媽一個舉動獲大讚好家教

▲ 一名2歲女童想幫手擺放媽媽的飯盒，卻不慎打翻，媽媽的反應獲網民大讚好家教。

家庭教育對小朋友影響深遠，父母要留意自己的言行是否妥當。內地一名2歲女童想幫手擺放媽媽的飯盒，卻不慎打翻。正當她不知所措，害怕被媽媽責罵時，媽媽的表現卻出乎意料，她的舉動更獲網民大讚好家教。

想幫忙不慎倒翻飯盒

綜合內地傳媒報道，一段有關這對母女的約40秒影片在網上傳開。據知事發在上周三（13日）深圳一個家庭，當時為晚上9時多，該名媽媽正在廚房收拾東西，其2歲的女兒則在客廳玩耍。媽媽把裝好的飯盒擱在客廳桌上放涼，準備翌日返工帶到公司。

從影片可見，女童看到桌上的飯盒，於是想幫忙把飯盒放進袋內。她把袋放在地下，並小心翼翼地拿起飯盒，但她未拿穩，飯盒跌落地上，當中的飯菜散落一地。她嚇得呆在當場，嘗試拾起飯盒又不知所措，於是呼叫媽媽求助。

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媽媽溫柔安慰及勸說

媽媽從廚房出來查看，問女兒「你把飯打翻啦？是不是不小心弄翻了？」女童害怕媽媽會責備她，便說「別罵」。這時媽媽把女兒拉到一邊，之後蹲下來攬住女兒，跟她說「下一次要小心一點好嗎？」、「提不動要讓爸爸媽媽幫忙，你別動，媽媽來打掃」。媽媽只是溫柔安慰及勸說，完全沒有要責罰女兒的意思。

有網民將影片在各大小社交平台及群組分享，不少人讚賞媽媽展現了最強的家教及身教，以愛取代責備，也有網民表示羨慕女童有一位溫柔又明白事理的媽媽。此外，有網民稱讚女童嘗試幫忙，無論結果如何，她也是一位乖巧的小女孩。

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責任編輯：王明芳