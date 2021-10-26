【產後調理】中醫建議產後坐月休養至少42天　宜分3階段進補助子宮修復

▲ 坐月是產後媽媽修復身體的關鍵時期，中醫建議至少進行 42 天至兩個月。（iStock圖片）

坊間流傳「坐月坐得好，一世無煩惱」。只做好一件事便能一輩子無煩憂固然有點誇張，但也可從中印證坐月對於產後媽媽而言，足以影響一生。註冊中醫師梁慧儀教各位產後媽媽坐月禁忌和注意事項。

常言坐月，但是否真如字面意思，指孕後需要休養一個月？

剖腹生產宜坐月60天

中醫師梁慧儀說：「現代很多人都會以為坐月是指一個月，所以大部分人請陪月都是一個月，在那個月內好好調理，但其實以傳統來說，坐月是需要100天。但當然在現代社會，足足休息100天並不容易，大部分人也難以實行，所以會建議媽媽們若情況許可，盡量坐月休養42天。」這42天的日子是根據產後婦女的康復所需而定，因子宮及子宮內膜需要約6個星期的時間去修復。

因個人選擇或胎盤的情況不同，生產方法亦有分自然分娩或剖腹生產。事實上兩者的坐月不只除時間上有差異，其他方面亦有不同。「自然分娩的話建議坐月1個月至42天，開刀的話最好個半月至兩個月。另外兩者的進補時間亦不同，自然分娩的話，當起初幾天的惡露過後，約一個星期，便可以開始進補；而開刀媽媽就需要多一點的時間排清惡露，產後約2至3個星期後才可進補。」

▲ 人參等較補身的藥材﹐應在坐月第三個階段才可進食。（iStock圖片）

薑醋是不少產後媽媽必吃的補身食物，梁醫師指：「食薑醋的時間也有不同，自然產的媽媽在12天後，血性惡露排盡後就可以食；而開刀媽媽就需要20天後，即約3個星期後才可食。」

分3階段調理及進補

大部分人的心目中，坐月就是要盡量進補，彌補生產所消耗的體力和精氣，故飲食佔了相當大的比重。「坐月期間的飲食並不是愈清淡愈好，又或愈補愈好，而是需要按照不同時期、階段去調理。如首個是去瘀、排惡露的階段，最重要是養血去瘀、溫經止痛，這時可以飲一款常見的生化湯。自然產的話，3天後即出院回家後便可以開始飲；而開刀的話就要一個星期後飲。這個首階段約為一個星期左右。」

「第二個便是健脾胃的階段，因為生小朋友會令媽媽用盡元氣，脾胃因而變得虛弱，而調理好脾胃亦有助媽媽改善消化，以及加強營養的吸收。這個階段可以飲用六君子湯，約一個星期左右。然後去到第三個階段，就可以開始進補，主要以氣血、腎為主。」梁醫師指這個階段便可以進食十全大補湯等比較強的進補湯水，甚至鹿茸、人參等藥材，這個階段由開始至坐月完結為止。

坐月有不少禁忌，其中最多人認識的必是不能洗頭、洗澡。「為何中醫會說坐月不要洗頭呢？是因為濕頭髮會令媽媽感染風邪的機會大增，進而引起關節痛問題，如膝蓋位置、手指關節等，所以中醫會建議產婦忍得幾耐就忍幾耐，盡量不洗頭。因為洗頭後需要時間吹乾，再快也要10多分鐘，那10分鐘就已經容易令風邪入侵，不似洗完澡後抹乾身只需幾下。」但夏天不洗澡的話亦會引起衞生問題，所以中醫亦不會強硬地說坐月不能洗澡。反之會建議產後媽媽以薑皮煮水，煮滾後放涼至攝氏38-42度左右，便可以用來抹身或直接洗澡。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為何產後要飲炒米茶？

另一最多人討論的便是坐月期間不應飲清水，梁醫師亦直指：「其實並非不可以飲清水，是可以的，只是坐月期間需要飲大量的炒米茶。因為炒米茶有助腸胃吸收、新陳代謝、排清惡露，以及對媽媽製奶亦有幫助。而既然需要飲炒米茶，且有助產後修復，便會建議盡量以炒米茶代替清水。」

飲食、清潔習慣以外，休息亦是坐月期間最重要的一環，不少媽媽更會乾脆長期臥床休養。但梁醫師指產後媽媽常出現腰痛的問題，若完全不郁動身體，反令情況加劇。「適量、輕微的運動，盡量以不出汗為原則，有助產後媽媽改善肌肉痛、關節痛等的問題，而且對於子宮修復也有幫助。」

她亦建議可在產後每天都做一些拉筋動作，以疏通經絡，緩減肌肉疼痛。「但要注意不可做劇烈運動，因為產後兩個月內，子宮仍未完全修復，劇烈運動有機會令子宮出血或造成傷害。最安全是在產後約兩個月，才適宜進行較強的運動如跑步、做Gym等。」

記者：王嵐