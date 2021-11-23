【支付平台】創新的「先享後付」支付平台Atome 會由K-pop 組合ASTRO成為首個全球品牌大使
休閒消費 11:44 2021/11/23
現時有很多支付平台既安全又具有彈性的付款方式，「先享後付」支付平台Atome於香港與超過 500個線上和線下的商戶合作，包括莎莎、Pandora、DFS、Owndays、 L’Occitane、ZALORA、6IXTY8IGHT、卓悅、、Citylink、余仁生、JSelect、Panashop、友 和 YOHO、士多和 Pricerite 實惠，美容、流行時尚、生活百科和家居用品等品牌。
今年更有南韓大熱男團組合之一，的K-POP組合ASTRO成為Atome 首個全球品牌大使，６名成員包括 MJ、Jin Jin、車銀優、文彬、 Rocky 和尹產賀。
由即日起至年末的「『享』你所想冬日購物賞活動」中，Atome會帶來品牌獨家優惠和獎賞，包括 ZALORA、友和 YOHO、 6IXTY8IGHT、莎莎、Pricerite 實惠和 Mabelle。活動橫跨多個節日及購物季節，包括雙十一、Black Friday Cyber Monday 和聖誕節。
Atome 將於網上舉行一連串預熱活動，會於 Atome 香港 Instagram 舉行的「享」你所想挑戰、即買即賞和能贏取 ASTRO 商品的「享」你所想大尋寶。此外，Atome 也會提供有關 精明消費和購物貼士的互動內容，助香港消費者作出精明消費和財務管理。
Atome Hong Kong 應用程式已於 App Store 和 Google Play 上架。
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記者：蕭雅文