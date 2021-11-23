【支付平台】創新的「先享後付」支付平台Atome　會由K-pop 組合ASTRO成為首個全球品牌大使

現時有很多支付平台既安全又具有彈性的付款方式，「先享後付」支付平台Atome於香港與超過 500個線上和線下的商戶合作，包括莎莎、Pandora、DFS、Owndays、 L’Occitane、ZALORA、6IXTY8IGHT、卓悅、、Citylink、余仁生、JSelect、Panashop、友 和 YOHO、士多和 Pricerite 實惠，美容、流行時尚、生活百科和家居用品等品牌。

今年更有南韓大熱男團組合之一，的K-POP組合ASTRO成為Atome 首個全球品牌大使，６名成員包括 MJ、Jin Jin、車銀優、文彬、 Rocky 和尹產賀。

▲ Atome為「先享後付」支付平台。（相片由Atome提供）

由即日起至年末的「『享』你所想冬日購物賞活動」中，Atome會帶來品牌獨家優惠和獎賞，包括 ZALORA、友和 YOHO、 6IXTY8IGHT、莎莎、Pricerite 實惠和 Mabelle。活動橫跨多個節日及購物季節，包括雙十一、Black Friday Cyber Monday 和聖誕節。

Atome 將於網上舉行一連串預熱活動，會於 Atome 香港 Instagram 舉行的「享」你所想挑戰、即買即賞和能贏取 ASTRO 商品的「享」你所想大尋寶。此外，Atome 也會提供有關 精明消費和購物貼士的互動內容，助香港消費者作出精明消費和財務管理。

Atome Hong Kong 應用程式已於 App Store 和 Google Play 上架。

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記者：蕭雅文