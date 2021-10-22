【非法賭博】警搗破西九龍9賭場　拘137人涉及200項罪行

▲ 警方共搗破9個賭場，同時破獲2個詐騙集團和2個販毒集團。（曾秋文攝）

警方關注到西九龍區以「賭場式」經營的非法賭博場所上升趨勢，並吸引青少年賭博，西九龍總區刑事部於是在本年7月起展開代號「速捷」的卧底行動，經3個月調查，在2星期前採取拘捕行動，共搗破9個賭場，分別6個位於長沙灣、旺角2個和油麻地1個，由黑社會操控和經營，同時破獲2個詐騙集團和2個販毒集團，共拘捕110男27女（16至43歲），涉嫌200項罪行，包括「在賭博場所內賭博」、「經營或協助經營賭博場所」、「販毒」、「串謀詐騙」和「自稱三合會會員」，行動中檢獲多部手機、虛假文件、詐騙得來的銀行信用卡、毒品和大量賭博工具，總值約400萬元。

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西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，不法之徒經營的非法賭博主要是進行「德洲撲克」和「百家樂」的賭博，聘請年青女子作為荷官在現場派牌，在場內可借錢和賒賬和售賣大麻，賭客可使用休息室和免費膳食，吸引賭客長時間賭博。臥底探員發現，不法份子在賭場亦會招攬年青人參予詐騙等不法罪行。部份賭場面積約4,000呎，開設在工廈、商廈和唐樓，每日不定時開業，單位加裝木門、鋼閘、隔音牆和玻璃門，門外亦有閉路電視核實賭客身份。集團以社交媒體招攬年輕賭客，更要聯絡中介人預約時間入場，新客人要有熟人介紹才能進入。賭場在每一局抽取5%佣金，每日營業額約50萬元。



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記者：曾秋文