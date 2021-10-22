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《媽媽的神奇小子》獲提名代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片　吳君如：發夢都估唔到

娛樂 17:40 2021/10/22

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《媽媽的神奇小子》

仍在上映中的《媽媽的神奇小子》叫好叫座，截至今日（10月22日）為止，《媽媽的神奇小子》成為本年香港華語片票房冠軍外，今天再有好消息，該片獲提名代表香港參加角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片。

《媽媽的神奇小子》監製兼主演的吳君如坦言：「我吳君如真係發一萬次夢都唔會發到自己監製嘅電影，可以代表香港角逐奧斯卡最佳外語片。今日啱啱謝完第72日就聽到呢個消息，坦白講真係驚多過喜，驚完之後就真係喜極而泣。」

她又笑言希望謝票謝到明年奧斯卡舉行， 最重要是多謝導演尹志文、台前幕後嘅專業人員，尤其是一班優秀香港年青演員。

至於導演尹志文收到消息後瞬間哭了出來，冷靜過後表示這個神奇之旅帶給他很多很多，一定要多謝蘇樺偉及「蘇媽」蘇韓小貞成就這個故事以及監製吳君如的全情投入及協助，亦多謝天下一電影公司及台前幕後的支持。

「香港電影製片家協會」董事局按照「美國電影學院」角逐「奧斯卡最佳國 際影片」之選片準則，決定推薦《媽媽的神奇小子》代表香港角逐「第 94 屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。

是次推選，製片家協會董事局成員由 2021年1月份至 2021年12月份期間上映之所有香港電影中挑選，當中《媽媽的神奇小子》佔大多數票當選提名代表香港參加角逐第 94 屆奧斯卡最佳國際影片。

最新影片推介：楊潮凱專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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