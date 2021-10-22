【區議會】立法會削區議會地區小型工程計劃撥款權　陳積志：政府將向地區組織收集民意

▲ 立法會通過削減區議會的撥款權。（陳葆琳攝）

立法會財務委員會今日通過暫停區議會在推行「地區小型工程計劃」項目方面所擔當的角色，改為由民政總署或民政處以及康文署負責在參考地區意見後，倡議值得進行的撥款項目。

會上多名議員關注，政府承擔撥款項目的倡議工作後，撥款決定失去民意。民政事務局副局長陳積志指，區議會撥款機制的運作及要求並沒有改變，政府只是取消區議會就撥款項目倡議及推展的程序，使撥款審批工作更暢順及快速，強調當局仍會透過不同渠道諮詢民意。

陳積志續指，民政處一直與分區委員會每1至2個月會進行為議，進行恆常諮詢工作，而地區專員與各地區組織一向有緊密聯繫，當局亦會當區居民、地區組織、分區委員會、地區防火委員會和地區撲滅罪行委員會等機構收集社區意見，強調修訂有關安排後並不會排除現任區議員的意見。

另外，陳積志表示，以往區議會不同黨派陣營只著眼於小區利益，未有考慮整個區議會的需要。政府收回區議會倡議權後，便會以整體社會、整區居民的利益考慮。當局會聽更多居民組織、街坊會，以至與當區體育、文化藝術相關的組織的意見。

今次會議為今屆最後一次財委會會議，所有政府提交的財務建議已審核完畢。連同今次會議審議的項目，財委會今個年度共審批120項目，涉及承擔額合共3200多億港元。

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記者：陳葆琳