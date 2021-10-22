劉鑾雄慈善基金捐580萬助卵巢癌藥物計劃　甘比：讓病人有合適治療

▲ 劉鑾雄慈善基金捐助580萬予香港遺傳性乳癌家族資料庫。

劉鑾雄慈善基金（基金）今日落實向香港遺傳性乳癌家族資料庫（資料庫）捐贈港幣580 萬元，資助其推行「卵巢癌藥物計劃」，從而協助有需要的卵巢癌病人。

基金信託人之董事陳凱韻與資料庫主席鄺靄慧教授今日在養和東區醫療中心會面，交流從事公益活動的經驗，並就捐款及後續工作達成協議。鑑於癌症藥價高昂，對患者造成很大的經濟負擔，雙方均期望能夠通過今次合作，令香港更多卵巢癌病人受惠。

連同上述捐贈的580萬元，基金時至今日已經向資料庫捐出接近2,000萬元。

對此劉太表示：「我們一直十分欣賞資料庫的慈善工作，亦很榮幸可以參與其中，為癌症病人的健康作出貢獻。希望這筆捐款可以支持資料庫繼續推行『卵巢癌藥物計劃』這個充滿意義的計劃，讓經濟條件較差的病人得到合適的治療。如果有機會，我們願意向不同病人作出更多的財政及其他支持。」

▲ 基金信託人之董事陳凱韻女士跟資料庫主席鄺靄慧教授。

鄺靄慧教授感謝基金慷慨解囊：「資料庫明白遺傳性癌症病人的感受和難處，尤其是低收入家庭購買藥物時面對的財政壓力。感謝基金及其他善長的支持，我們才能夠實現『卵巢癌藥物計劃』，向有需要的病人提供藥物全額資助。我們十分贊同基金的理念，希望所有病人都有機會接受同等治療，並期待日後可以服務更多病人。」

基金於1997年由劉鑾雄先生創辦，旨在支持及推動教育、文化藝術活動、資助醫療發展、扶助貧困及弱勢社群等慈善公益活動。基金至今從不同途徑及渠道已經捐獻超過港幣 41 億元，受惠人士及機構眾多。