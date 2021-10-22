【選委會選舉】選管會發表報告調查選委會選舉問題　建議優化派票點票流程

▲ 今次的選委會選舉，花近14小時才完成點票，惹來建制派不滿。（經濟日報資料圖片）

上月舉行的選委會選舉，建制派不滿投票站出現「人龍」，以及點票時間過長。選舉管理委員會今日發表調查報告，並提出多項改善建議，包括建議優化發票程序，同時檢視點票工作流程等，為接下來的立法會和行政長官選舉，作出周詳的準備。

選管會指，選委會選舉是完善選舉制度後首場選舉，工作人員可能過於聚焦選舉制度的改動，以及有關投票安排的優化措施，而忽略檢視一直沿用的其他安排。

報告主要總結出7大情況，包括因初次使用電子選民登記冊系統，引致在派發選票時出現排隊「人龍」 ，以及在運送票箱出現延誤。

至於當日電子點票時間過長，報告解釋由於當晚出現「卡紙」涉及席位較多的界別分組，故選舉事務處即場要求點票系統承辦商，研究是否可以在避免重複點算選票的情況下，再次使用光標機掃描選票。

就調查報告的結果，選管會提出多項建議，主要包括要求選舉事務處優化整個發票程序、適量增加投票站及發票櫃枱的數目、檢視整個點票工作流程和人手編配，就各程序訂下預計所需時間的指標，亦須就光標機一旦出現「卡紙」制定較佳預案等。

選管會又表示，相信選舉事務處會總結今次選舉經驗，仔細研究和探討如何落實報告所載的建議。

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記者：胡偉明