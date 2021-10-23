【最強瀉藥】早餐飲凍奶茶必痾　營養師拆解3大腹瀉原因

▲ 不少人去飲凍奶茶必痾，營養師拆解3大腹瀉原因。

凍奶茶是最強瀉藥？吃早餐時喝一杯必定會肚瀉？台灣有營養師表示，曾有人聽聞凍奶茶易致腹瀉，藉此減肥。到底為何有人每逢喝凍奶茶也會腹瀉？

台灣營養師宋明樺在當地節目《醫師好辣》中指出，基本上吃早餐時，就會出現腸胃道蠕動的反射，會產生便意。上班族因為趕著工作，忽略便意，長期下去可致便秘。

飲凍奶茶腹瀉原因

宋明樺表示，若喝餐廳的凍奶茶，以下三種情況下會比較容易導致腹瀉：

1. 受大腸桿菌污染

冰塊本身不夠乾淨，受大腸桿菌污染，加入含糖的奶茶後，大腸桿菌滋生速度更快。很多女生通常早上買一杯，一直喝至中午，導致細菌量增多，故易致腹瀉。

2. 對奶精敏感

奶精主要是由植物油、酪蛋白和香料組成，與牛奶完全無關係。部分人對奶精所含的油比較有反應，因而較易腹瀉。

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3. 乳糖不耐症

部分人喝含奶精的奶茶後沒事，喝使用鮮奶的奶茶卻出問題，這可能患有「乳糖不耐症」。

營養師宋明樺分享個案指，曾有一位想減肥的男生，本來有排便不暢順問題，在網上聽聞喝早餐店的奶茶必定拉肚子後，遂用此方法減肥。結果，他一喝就腹瀉，一星期後體重減了一公斤（約2.2磅）。宋明樺指，該名男生能夠減磅，是因為腹瀉而脫水或排走宿便。但他嘗試了一兩個星期後，就沒再試，因知道這方法不健康。

宋明樺提醒，真正有效的減磅方法是要減走脂肪，上述個案的方法最多只會令你脫水或排走宿便。

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責任編輯：羅嘉欣