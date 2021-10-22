【醫療支援】政府延續居粵醫管局慢性病患者疫情期間診症服務　資助增至人民幣3千元

▲ 患者在2019冠狀病毒病疫情期間可繼續於香港大學深圳醫院獲得受資助的診症服務。（資料圖片）

政府今日（22日）宣布，為身在廣東省的醫管局慢性病患者而推出的特別支援計劃會延續至2022年5月9日，資助額亦會額外增加人民幣1,000元，以便患者在2019冠狀病毒病疫情期間可繼續於香港大學深圳醫院獲得受資助的診症服務。

因應疫情期間的強制檢疫措施，部分身在廣東省的港人無法如常來往香港與內地前往醫管局門診覆診。為持續以妥善及協調方式照顧這些患者，並監察其健康狀況，政府去年11月10日推出支援計劃，委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者提供受資助的跟進診症服務。原定在今年7月31日完結的支援計劃早前獲延續至11月9日。截至10月10日，港大深圳醫院已為合資格人士安排約31,300個診症預約，約26,000人次已接受診症服務。

鑑於現時兩地的強制檢疫措施仍未完全解除，政府將支援計劃進一步延續6個月至2022年5月9日。於該日或香港與內地的檢疫安排失效之前（以較早者為準），合資格人士可繼續於港大深圳醫院接受診症服務。

根據計劃現行安排，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付人民幣100元診金（經醫管局核實的指定享有豁免醫療費用人士除外），餘下費用差額則由支援計劃資助，資助上限總額為人民幣2,000元。因應支援計劃進一步延續，在2021年11月9日或以前提交有效申請並最終獲核實的合資格病人，可獲政府在其原有的人民幣2,000元資助額上，額外增加人民幣1,000元的資助額，令其資助上限總額相應提升至人民幣3,000元。至於在2021年11月10日或以後提交有效申請並最終獲核實的合資格病人，他們在六個月延續期內的資助總額上限則為人民幣1,000元。

覆診期介乎2020年2月17日至2022年5月9日的醫管局專科門診或普通科門診病人可向港大深圳醫院提交所需證明文件，並提出申請。計劃的服務及資助範圍維持不變，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。



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記者：黃穎津