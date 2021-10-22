【第一爐香】彭于晏再演許鞍華電影　坂本龍一被故事打動任配樂

▲ 《第一爐香》

由許鞍華執導的影片《第一爐香》今日發佈同名主題曲MV。MV中的配樂由被譽為「音樂教父」的坂本龍一創作，也是坂本龍一首次為許鞍華電影配樂。據悉，Ann導一直都有著和自己的「偶像」坂本龍一合作的願望。為了促成此次合作，她親自前往東京與坂本龍一會面。

坂本龍一在看過電影后表示「非常喜歡這個故事」，以超乎導演想像，細膩地理解完成了這組配樂。當中以鋼琴和弦樂演奏出沉鬱的旋律，循環往複中又有著層層遞進的意味，敘事感十足的音樂和角色命運的變化轉折互相配合。塑造出紙醉金迷的奢華生活，同時與蒼涼孤寂的曲調形成反差，展現出人物空曠寂寞的內心世界。

▲ 馬思純和彭于晏道來情感悲歡。

坂本龍一在電影領域為殿堂級配樂大師，他曾榮獲第60屆奧斯卡金像獎最佳原創音樂獎、第42屆英國電影學院獎最佳配樂獎、兩屆美國電影電視金球獎電影類最佳電影配樂獎、世界電影原聲學會終生成就獎、第11屆亞洲電影大獎最佳原創音樂等重量級獎項，並被授予法國藝術及文學勳章軍官勛位。

《第一爐香》改編自張愛玲1943年的成名作《沉香屑·第一爐香》，坐擁國際大師級幕後陣容，包括榮獲威尼斯終身成就金獅獎的許鞍華導演，編劇王安憶、攝影指導杜可風、服裝及造型設計和田惠美、音樂監製坂本龍一等等。

▲ 秦沛有份演出。

演員的用心演繹也生色不少，馬思純和彭于晏分別娓娓道來葛薇龍和喬琪喬的情感悲歡，俞飛鴻飾演的姑媽梁太太也演繹得風姿綽約，惟妙惟肖。

電影入選77屆威尼斯國際電影節、第25屆釜山國際電影節和第33屆東京電影節，蜚聲國際。載譽來到香港，在第18屆香港亞洲電影節大銀幕上讓觀眾細味錯綜複雜的情感浮世繪。

