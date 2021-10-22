《秘境探險》首段預告片推出 「蜘蛛俠」湯賀倫+麥克華堡合作奪寶 娛樂 18:36 2021/10/22 分享： 熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗 ▲ 《秘境探險》 改編自PlayStation暢銷電玩之一的電影版《秘境探險》（Uncharted），故事講述由「蜘蛛俠」湯賀倫（Tom Holland）飾演的Nathan Drake和麥克華堡 （Mark Wahlberg）飾演的Victor “Sully” Sullivan的一同驚險奪寶大歷險。 《秘境探險》真人版電影籌備逾10年，首段官方預告片終於推出。 從片段中可看見有《秘境探險》系列的經典場面，比如Drake在高空Parkour、洞穴藏寶船等。 最新影片推介：楊潮凱專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 10:29 2021/09/07 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala 戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位 12:05 2021/09/16 【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala 戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 10:29 2021/09/07 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala 戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位 12:05 2021/09/16 【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala 戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位 電影 荷里活 網絡熱話