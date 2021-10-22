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《秘境探險》首段預告片推出　「蜘蛛俠」湯賀倫+麥克華堡合作奪寶

娛樂 18:36 2021/10/22

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《秘境探險》

改編自PlayStation暢銷電玩之一的電影版《秘境探險》（Uncharted），故事講述由「蜘蛛俠」湯賀倫（Tom Holland）飾演的Nathan Drake和麥克華堡 （Mark Wahlberg）飾演的Victor “Sully” Sullivan的一同驚險奪寶大歷險。

《秘境探險》真人版電影籌備逾10年，首段官方預告片終於推出。

從片段中可看見有《秘境探險》系列的經典場面，比如Drake在高空Parkour、洞穴藏寶船等。

最新影片推介：楊潮凱專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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