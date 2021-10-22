【藏槍判囚】涉藏真槍前空少囚4年　官指若被歹徒使用後果不堪設想

▲ 前空少涉藏槍，今於高等法院被判監4年。資料圖片

曾任空中服務員的33歲軍事迷，從網上或經代購購買槍械組件及彈殼作收藏，被揭發於住所及貨倉藏有4支長槍及101個子彈殼，早前於高等法院承認無牌管有槍械和彈藥罪共兩罪。暫委法官今（22日）判刑時指，涉案槍枝若配合合適子彈，落入不法之徒被使用的話，後果不堪設想，須判阻嚇性刑罰，考慮到香港現時的情況尤為嚴重，判監共4年。

被告林靖峰(33歲)，自2016年無業，曾任職空中服務員，沒有刑事記錄。被告承認1項無牌管有槍械和彈藥罪，以及1項無牌管有槍械罪，控罪指他於2019年1月4日，在青衣聖保祿村及旺角龍駒企業厦一單位內，分別管有3支長槍、1支手槍、1支電槍、101個彈殼及槍械組件。

暫委法官判刑時指，被告自少父母分離，此後與外婆同住，至30歲才與母親及繼父同住。被告稱於2017年透過whatsapp群組認識1名男子，聲稱可於網上購買槍械後組裝，被告亦透過友人於外地代購郵寄組件，被告稱有關械只作收藏用。

暫委法官指若被告雖然並沒有藏有涉案槍械的子彈，若被不法之徒配合合適子彈使用後果不堪設想，而涉案長槍及機關槍被使用的話，將產生災難性後果。暫委法官又指，被告將槍械於床及窗門夾縫間，並沒有妥為收藏，若遭人爆竊入屋的話，槍械不難被發現，並觸手可及。

暫委法官指被告沒有將子彈上膛及使用，亦有意圖用作犯法用途，但仍須判以阻嚇刑罰，考慮到香港現時情況尤為重要。法官考慮到被告承認控罪，以及具良好品格，遂就兩項控罪，減刑至共入獄4年。

案情指，被告於2019年1月4日被截查及拘捕，警誡下被告自稱是軍事迷，分別於住所及貨倉藏有3支長槍及手槍，他表示知道是不合法及知道錯，並帶領警員到涉案地點搜查。

警方於青衣聖保祿村一單位的床後方起出涉及3支長槍及1支手槍，不同槍械組件及1袋共有101個子彈殼。被告稱涉案槍械及組件從美國郵購，他將之收藏於單位內。

警方其後到旺角龍駒企業大廈一單位，發現載有氣槍及槍械組件郵包。被告警誡下稱，與另外3名軍事迷會見面及透過Telegram聯絡，被告表示知道入口槍械是不合法，但他只為興趣及賺錢，並強調在香港只會出售配件。

被告表示從沒有使用有關槍支，只用作收藏用，並會從網上學習如何組裝組件，被告強調沒有意圖傷害任何人。

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記者：林育慧