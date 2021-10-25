【STEM教育】11歲蔡繼有學生挑戰人工智能賽車　由零開始學AI概念

▲ 蔡繼有學校有3隊同學參賽。（梁偉榮攝）

STEM教育近年大行其道，坊間亦出現各色各樣的比賽，但少有涉及人工智能及機器學習的元素。將於12月舉行的「校際人工智能Edge-級方程式賽車比賽」就要求學生拼砌出可自動駕駛、帶有感應器的機械車，並教導 機器如何「學習」，辨別道路。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

將STEM教育納入4年級至7年級常規課程的保良局蔡繼有學校本計劃派出兩支隊伍，但獲主辦機構通知，出現不知名的第3支隊伍—原來是該校4名6年級學生自行報名，成了比賽中年紀最輕的團隊。4位11歲的同學人仔細細卻膽粗粗，談起參賽的原因，4子不約已同都說對機械、STEM課程很感興趣，希望透過參賽多吸收經驗，學習相關知識及開闊眼界。他們本身沒有學習過人工智能的概念，以往STEM課都以工程科學方面的知識為主，例如用紙張砌出「竹蜻蜓」、用飲管建造大橋等，亦有學習過初階的編程技巧。

今次「越級」挑戰自己，4人參加由主辦機構提供的入門課程，然後於暑假期間利用課程提供的材料包，自行建造了機械車，現時正在收集素材，透過人工智能讓機械車「學習」，做到自動駕駛。4位學生都是初次接觸人工智能，在備賽過程中遇到不少挫折，例如一開始機械汽車只會不斷轉彎，無法走直路。團隊成員之一羅栢毅分享，一開始未捉到竅門，在收集照片數據時過多及重複，令機械車學習的效率低。

另一成員王培彥就說，在反覆嘗試後領略到，收集回來的數據是貴精不貴多：「你影嘅相唔需要太多，但最重要係精緻，每一幅相都有不同嘅重點，令電腦知道行邊條路先係正確。」雖然距離正式比賽還有一段時間，但同學們都已經覺得獲益不少，其中成員翁泓曦就坦言備賽過程中隊友之間會有些爭執鬥咀，但亦學習到團隊合作精神：「自己一個係屋企訓練機械車，效果冇同朋友一齊個時咁好，因為一齊個時，如出現錯誤都可以互相提點。」

林兆璋認為，另一樣於比賽中學習到的是更了解人工智能的概念，「之前完全唔知AI係咩，所以終於學識咗個時就好深刻。」

另一隊實力不容小覷的隊伍，是3名蔡繼有學校的8年級女將。3人一直對編程等STEM課程很感興趣，團隊成員之一的陳貝梨形容，編程很「迷人」：「可以創造好多不同的東西，例如之前STEM堂做過籃球機，又可以學習解決困難的技巧。」另一團隊成員劉心嵐就認為，比賽涉及硬件和軟件兩方面，提供難得機會讓她們可以落手落腳使用人工智能，3人因此向難度挑戰。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

讓6年級小隊頗為困擾的人工智能模型構建過程，對3位女將來說可算是小菜一碟，最令她們頭痛的，是如何焊接機械車，將所有零件合而為一。成員湯鎧霖說，以往從未用過俗稱「焫雞」的電烙鐵，感覺很有挑戰性。雖然未有很多參賽的經驗，3位同學都十分有信心，又說 備賽過程中亦進一步激發她們對STEM及AI的興趣，陳貝梨說將來或會選擇繼續讀電腦科學，劉心嵐則說，就算不選讀相關學科，亦希望繼續學習有關AI的知識。

由智慧城巿聯盟主辦和STEM Plus協辦的「校際人工智能Edge-級方程式賽車比賽」，將於12月10日至12日於亞洲國際博覽館舉行，比賽分為初級組及高級組，共有來自21間學校的70支隊伍參與。其中初級組初賽為計時賽，決賽則為障礙賽；高級組則全為計時賽，比賽賽道更長更複雜，決賽地圖更有20米乘30米。

智慧城市聯盟STEM教育小組主席劉靖瑋表示，現時坊間提供的人工智能課程，當中沒有機器學習元素，多為以程式控制或搖控，而是此比賽，學生會在當日才知道賽道詳情，須在指定時間調整自動駕駛汽車，讓其進行學習以完成賽事，當中需要機器從大量資訊中學習、自我校正，可培養學生在編碼、機器人和人工智能模型構建方面的技能。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴