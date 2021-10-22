【死因研訊】孕婦分娩後出血亡死因續訊　專家指當日或未必需要催生

▲ 婦科專科醫生勞子僖今以專家證人身分作供。梁錦麟攝

33歲孕婦於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治，死因研訊今(22日)續。家屬一方傳召的婦科專家證人供稱，當日胎兒心跳曾出現短暫性緩慢，惟隨後1小時未有發現胎兒心跳有異常，專家認為當日未必需要進行催生，並指悲劇可以完全避免發生。

死者梁金笑，終年33歲，於2016年11月28日催生後出血亡，解剖報告指因羊水栓塞致出血而死。死者家屬一方傳召婦科專家證人勞子僖作供稱，當日梁因「見紅」被診斷將會分娩，隨後胎兒心跳有短暫性緩慢，故當日醫生認為有可疑並為梁催生。

勞續指，惟隨後1小時未有發現胎兒心跳有異常，他認為當日未必需要催生。勞解釋，分娩後的記錄有檢視胎盤及胎膜，發現胎兒因臍帶繞頸致心跳有短暫性緩慢。勞認為，當時若曾進行超聲波檢查，便可找出原因，或可避免進行催生。

勞又指，當日使用催產素後6小時，梁的宮頸未有打開，反映其子宮未即時準備分娩，故醫生不應使用催產素刺激子宮收縮。

勞再指，當日梁曾空腹嘔吐，情況並不常見，亦可以是羊水栓塞的表徵；梁最早期失血2,000毫升，卻輸液3,000毫升，故增加了梁的心臟負荷。勞又指，梁於分娩後曾一度休克，而據英國研究指，分娩時休克主要診斷為羊水栓塞。

勞又引述文獻指，催生下羊水栓塞的出現率達1.5至5.6倍；由儀器助生如「真空牽引法」下，出現率可達1.9至36倍。勞表示，基於有關醫生錯誤思維，未有參照權威專家報告，導致悲劇發生，勞指悲劇可以完全避免發生。

由於早前伊院婦產科顧問醫生陳從心作供稱，當日不能進行超聲波檢查，死因庭今再傳召陳作供。陳解釋，當日誤解問題所指的時間，惟陳指當日即使曾進行超聲波檢查，治療方法亦會相同。

死因研訊下周一（25日）續。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟