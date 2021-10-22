【大灣區】徐澤：粵港澳對「一國兩制」的理解不夠全面　落實不夠到位

▲ 全國港澳研究會會長徐澤。（馮漢柱攝）

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全國港澳研究會會長徐澤今表示，大灣區建設實質開展至今4年有餘，看到一系列喜人進展的同時，也要看到仍存在對「一國兩制」條件下建設大灣區的意義認識不到位、粵港澳之間的信任度和理解度有待加強的問題。他認為，問題根源在於對「一國兩制」的理解不夠全面，認識不夠深刻，落實不夠到位

由香港再出發大聯盟、團結香港基金以及年初成立的廣州南沙粵港合作諮詢委員會聯合舉辦的「廣州南沙粵港合作論壇」今舉行。徐澤透過視像發表主題講話，他指出，要建設好大灣區，須用國家主席習近平關於「一國兩制」的論述，統一思想，建立共識，作為行動指南。

他提到，在十九大報告中，習近平首次提出支持港澳融入國家發展大局發展，並把大灣區建設作為重點之一，要求全面推進內地與港澳互利合作。徐澤認為，「一國兩制」方略是同其他13項方略共同構成新時代中國共產黨的治國方略，把14項方略融匯貫通加以理解，才能對一國兩制在新時代的使命有清醒的認識，明白大灣區建設的目標意義所在。

全國政協副主席梁振英致辭時則表示，前海、橫琴、南沙作為粵港澳合作的三個重要平台，各有特色，大灣區規劃綱要將南沙定位為「粵港澳合作全面示範區」，利用產業基礎多元、創新產業發展强勁、人才政策優厚的優勢，是進一步提升穗港長期深厚合作的重要基地，也是促進整個廣東和香港合作的重要平台。他以廣州南沙粵港合作諮詢委員會為例，指南沙方面充分發揮自身優勢，積極吸收香港經驗，運用兩地智慧，促成新產業、新功能和新價值，形成「你中有我、我中有你」的雙城融合發展，為香港更加積極主動融入國家發展大局提供了新思路、新打法和新機遇。

財政司長陳茂波透過視像致辭指，施政報告提出發展北部都會區，在新的發展布局下，北部的創新科技產業，有利香港同深圳及廣州等大灣區城市合作，營造更蓬勃的創科生態環境，更完備創科產業鏈，進一步加速推動大灣區國際科技創新中心的建設，實現國家在十四五規劃中，對大灣區發展的期盼。他續指，大灣區對香港至為重要，是香港扣進國家經濟內循環的最佳切入點，香港將繼續在金融、創新科技、貿易、物流和文化藝術等領域發揮自身所長、貢獻國家所需。

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記者：林曉君