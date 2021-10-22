【李雲迪涉嫖妓】疑涉案女子容貌曝光　被指跟李雲迪不止一次交易

「鋼琴王子」李雲迪昨晚疑因嫖娼被北京公安依法行政拘留，消息震驚華人地區，「李雲迪」更成為熱搜。

事件成網上熱話，由此令更多細節曝光，網上有聲稱知情人士上載涉案的29歲女子陳某卉在朋友圈的照片。

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交易金額曝光

從相中所見，該女子樣貌頗甜美，身材出眾，據悉身高170cm、每次收費8000元一次。同時有指李雲迪與陳某卉已非首次作不道德交易，而且男方每次從不隱藏身份，以實名轉帳金錢給對方，每次入帳1萬元。

有網民看過相片後戲言難怪李雲迪未能把持得住，嘲笑稱：「長相也不錯吧，有錢人和沒錢人嫖娼也不一樣」、「佢犯咗每個男人都會犯嘅錯誤」等。

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演藝前途盡毀

另外，自李雲迪涉嫌嫖妓被行政拘留，根據內地媒體報導，內地有律師表示，李雲迪或被演藝公司追究違約責任，將無法再上綜藝節目，面臨合同違約的責任，可能要賠付違約金。

同時亦有指李雲迪可能終身都不能從事演藝行業，或經歷幾年的禁演期限。

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